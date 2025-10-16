L’allarme sotto le Torri: "Servono anticorpi per salvarsi dalle mafie"

Benedetta l’operazione Bononia Gate. Che "continua a colpire in modo deciso le infiltrazioni della criminalità organizzata nel nostro territorio". Lo hanno detto il sindaco Matteo Lepore e la delegata alla legalità Giulia Sarti, commentando l’operazione della polizia che dimostra "il costante impegno e l’elevata professionalità degli inquirenti e delle forze dell’ordine, che hanno condotto un’indagine complessa e delicata come questa, durata quattro anni" e che "rappresentano un impulso fondamentale per investire su attività di prevenzione e monitoraggio che le altre istituzioni, gli ordini professionali, le associazioni di categoria e i cittadini attivi devono contribuire a rafforzare, con l’obiettivo di recidere e disinnescare legami e rapporti che le mafie utilizzano per inquinare l’economia".

E se ieri è stato segnato un altro punto a favore della legalità, "purtroppo vediamo che la ‘ndrangheta è presente in città e Bologna non ha sufficienti anticorpi", come spiega il consigliere del Csm Ernesto Carbone che fa suo l’appello del procuratore Paolo Guido, ricordando "quando parlò di una ‘Procura con la porta aperta a tutti’, un invito a collaborare e a non sottovalutare la presenza silenziosa delle organizzazioni mafiose in città". Una posizione condivisa da Andrea Giagnorio, referente di Libera Bologna, per cui l’operazione ha disvelato "dinamiche che ormai conosciamo, in territori attrattivi per l’investimento economico, come quello emiliano e in particolare quello bolognese. Le mafie fanno affari, offrono servizi, si avvalgono di professionisti promettendo profitti, senza creare allarme sociale e quindi attenzione, ma intercettando i bisogni economici di imprenditori del territorio". A giudizio del referente dell’associazione fondata da don Luigi Ciotti, "la normalizzazione in atto è pericolosa per il silenzio che la accompagna. Per questo rinnoviamo come sempre l’appello per un maggior impegno e attenzione da parte di tutti: cittadini, associazioni, istituzioni locali e nazionali. A partire – dice ancora Giagnorio – da un rinnovato impegno da parte dei Comuni a un riutilizzo sociale dei beni confiscati presenti sui territori dei Comuni che se riutilizzati socialmente possono diventare il simbolo dell’emersione degli affari mafiosi nel nostro territorio, a partire dal Comune di Bologna".

Dalla politica, poi, arriva il plauso bipartisan alle forze dell’ordine. "Molto importante l’azione di contrasto al crimine organizzato e alle infiltrazioni nel sistema economico – dice il deputato dem Andrea De Maria –. Si conferma una preoccupante presenza della criminalità organizzata in tutto il Paese e anche a Bologna, dove in particolare ci sono fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminali. Fondamentale esserne consapevoli e tenere im campo una iniziativa di legalità e coesione sociale che isoli i fenomeni criminali, con il massimo impegno di tutte le forze politiche e sociali". Il capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto invece sprona il Comune a fare la sua parte: "I protocolli antimafia non devono rimanere lettera morta – dice – e devono essere applicati sempre, ogni domanda per la partecipazione ad appalti o per la concessione di titoli o licenze deve vedere applicate le dovute verifiche. Invito l’amministrazione ad alzare l’attenzione su questo fronte".