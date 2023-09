L’alleanza tra Ant e Rotary. Visite gratuite per 160 cittadini: "Fondamentale la prevenzione"

Saranno 160 le visite gratuite di prevenzione oncologica grazie all’iniziativa di Rotary club del gruppo felsineo e del Distretto 2072, che anche quest’anno scenderanno in campo al fianco di Ant per rimarcare l’importanza delle diagnosi precoci. "La prevenzione permette sia di migliorare la salute delle persone, sia di allocare al meglio le risorse. Non vogliamo sostituirci alla sanità pubblica, ma anzi affiancarla: in un momento di crisi economica è fondamentale avere l’appoggio e la collaborazione degli enti del terzo settore per un tema così importante" commenta Raffaella Pannuti presidente della fondazione Ant.

Il progetto permetterà dunque a 160 cittadini bolognesi di sottoporsi gratuitamente a controlli per la diagnosi precoce dei tumori della cute, della tiroide, ginecologici o mammari. Fino al primo dicembre sarà possibile prenotare le visite sul sito online www.ant.it, registrandosi alla piattaforma ‘Vitaever’, e mese per mese verrà caricato sul sito il calendario delle visite, a cui ci si potrà registrare fino a esaurimento posti.

"È un progetto iniziato nel periodo covid, un momento di particolare crisi, ora siamo orgogliosi di essere riusciti a presentarlo nuovamente con i 10 club del gruppo felsineo" spiega Giulio Trombacco, presidente del Rotary Club Bologna Est. I luoghi dedicati alle visite sono i 6 ambulatori Ant situati in via Jacopo di Paolo 36, in cui già dall’inizio del mese si sono svolti controlli. "Sono stati spesi circa 10mila euro per poter permettere questo servizio fondamentale per la comunità, è importante riportare l’attenzione sul tema della prevenzione e dedicargli l’importanza che merita" conclude Luca Rizzo nervo, assessore al welfare del Comune di Bologna.

Alice Pavarotti