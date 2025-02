L’alleanza tra Bologna e Firenze: "Insieme sfidiamo le metropoli"

In principio fu il Capodanno 2010 festeggiato a metà tra piazza Maggiore e Santa Maria Novella (la stazione) per celebrare l’entrata in funzione dell’Alta Velocità: Negrita sotto le Due Torri, Lucio Dalla in Toscana e viaggio di ritorno per entrambi sul Frecciarossa – poco più di mezz’ora – per il conto alla rovescia del nuovo anno nella propria città. Poi è venuto il sogno della candidatura congiunta alle Olimpiadi 2032, rinfrescata di recente dall’accordo tra i due governatori Michele de Pascale ed Eugenio Giani con orizzonte spostato al 2036.

Ora, è il momento della ‘giunta congiunta’, ossia una riunione tra le due amministrazioni comunali all’ombra del campanile di Giotto, in calendario tra pochi giorni. Insomma, separate dall’Appennino, fieramente rivali sui campi di calcio, distanti per temperamento e vocazione, Bologna e Firenze sembrano però non poter vivere l’una senza cercare la presenza dell’altra.

L’ultima dimostrazione, per l’appunto, viene da questo incontro in programma la prossima settimana, quando la sindaca fiorentina Sara Funaro e i suoi assessori ospiteranno il primo cittadino Matteo Lepore e la sua squadra nel capoluogo toscano. Non solo per una questione di vicinanza politica (entrambe le giunte sono di centrosinistra ed entrambi i sindaci del Pd), ma soprattuto per lanciare una alleanza economico-sociale in grado di fare concorrenza all’asse Roma-Milano. La "seduta congiunta delle Giunte comunali di Bologna e Firenze", come spiegano gli atti approvati sotto le Due torri per organizzare la trasferta degli assessori, è in programma per giovedì a Palazzo Vecchio. Sul tavolo non c’è un argomento specifico, ma l’intenzione di promuovere uno "scambio di visioni" su tutti i temi che possono intrecciare il rapporto tra le due città.

Un accenno a questo appuntamento lo aveva fatto pochi giorni fa Lepore, durante un convegno dedicato al sistema aeroportuale italiano: "Farò una riunione con le due giunte di Bologna e di Firenze. Se noi uniamo il distretto di Bologna e di Firenze, che tra l’altro sono le uniche due Città metropolitane confinanti del nostro Paese, parliamo di un ecosistema industriale che è pari a quello di Milano o di Roma", aveva affermato il primo cittadino felsineo. "Bologna e Firenze insieme – ha sottolineato Lepore – hanno un valore aggiunto pari alla città di Milano o alla città di Roma. Questo lo voglio dire perché se usciamo dai confini tradizionali e lavoriamo sul valore, allora le scelte sono abbastanza conseguenti. Ed è chiaro che dobbiamo riuscire a rappresentare anche verso l’esterno questa scelta".

In attesa di capire su quali temi le due città potranno stringere un’alleanza in grado di sfidare le grandi metropoli italiane, di sicuro su alcuni aspetti politico-amministrativi non mancheranno lo scambio di opinoni, esperienze, pareri e consigli pratici. Bologna e Firenze, ad esempio, sono alle prese con una emergenza abitativa senza precedenti nel secondo Dopoguerra, innescata principalmente dal boom delle case private affittate ai turisti, sebbene il capoluogo toscano abbia più margini di manovra (ma anche problemi più radicati) di quello emiliano. Poi c’è il tema aeroporto: quello di Firenze non riesce a spiccare il volo, mentre quello di Bologna è paradossalmente in crisi per il troppo successo di viaggiatori (molti dei quali arrivano tra l’altro proprio dal capoluogo toscano e dai suoi dintorni)

Insomma, l’alleanza è possibile su tanti temi – e forse unire le forze sarà davvero l’unico modo per contare davvero di più in futuro –, ora resta da vedere se ci sarà la voglia, politica e non solo. E soprattutto se le due città sapranno mettersi alle spalle le antiche diffidenze e distanze.