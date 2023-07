L’allerta del Comune "Monitorati 5.000 fragili"

Cinquemila bolognesi che hanno superato i 75 anni sotto monitoraggio per prevenire i disagi derivanti dalle ondate di calore.

Come sta agendo il Comune per aiutare i cittadini in condizioni di fragilità in queste giornate torride?

"Sono state inviate cinquemila lettere da me firmate ai bolognesi che hanno superato i 75 anni e si trovano in condizioni di fragilità sanitaria, quindi con patologie che possono aggravarsi a a causa del caldo eccessivo", risponde l’assessore al Welfare, Luca Rizzo Nervo.

Da chi sono stati individuati questi cittadini?

"Dall’Azienda Usl: sono loro che hanno fornito le indicazioni delle persone più fragili".

Nella lettera cosa viene indicato?

"Intanto che è un progetto di prevenzione creato in collaborazione con la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna, l’Ausl, l’Arpae, Lepida e con il contributo delle associazioni di volontariato e delle farmacie del territorio bolognese. E, importantissimo, il numero verde al quale rivolgersi per avere informazioni, suggerimenti, ma anche chiedere servizi".

Possiamo ricordare questo numero verde?

"Certamente: 800562110, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17 e il sabato dalle 8.30 alle 13. Con questa lettera ricordiamo anche che nel nostro comune gli anziani possono contare su progetti di socializzazione presso strutture ricreative e Case di quartiere dotate di impianti di climatizzazione, ma anche supporto per coloro che si trovano in condizioni di isolamento o di difficoltà, in particolare per il reperimento di farmaci e generi alimentari. Oltre a ricordare quelle che sono le indicazioni dell’Ausl su come evitare il più possibile i disturbi provocati dalle ondate di calore".

Riesce a dirci quante persone sono già state monitorate?

"Siamo partiti il 15 giugno e sono disponibili i dati delle due settimane di partenza, perché per luglio avremo un report mensile. Quindi in soli quindici giorni sono state chiamate 3.128 persone, lo scorso anno erano state 1.744".

Come mai questo aumento?

"Abbiamo deciso di aumentare le chiamate perché vogliamo essere sempre più vicini a questi cittadini più fragili. Che lo diventano ancora di più nel mese di agosto, quanto molti rimangono completamente soli. Abbiamo notato che anche solo una chiamata per sapere come stanno, se hanno bisogno di qualcosa fa loro un enorme piacere e contribuisce a una maggior sicurezza nell’affrontare la giornata. Lo scorso anno le telefonate, alla fine del periodo previsto dal piano di prevenzione che è il 15 settembre, erano state 11.464. Stiamo comunque lavorando per aumentare ulteriormente quelli che definiamo come ’rifugi climatici’ a favore delle persone anziane".

Monica Raschi