L’allerta è arancione. Oggi si torna a scuola, ancora chiusi i parchi. E l’opposizione attacca

Potrebbe esser peggio, potrebbe piovere... di più. Parafrasando Igor in ‘Frankestein Junior’, pellicola del 1974, nella giornata di ieri il maltempo – che ha flagellato la Toscana e in parte la Romagna – non si è abbattuto con la stessa violenza vista in altre occasioni anche su Bologna. Tanto che qualcuno ha finito per puntare il dito contro un sistema giudicato troppo "emergenziale" in risposta all’allerta rossa e non basato su "una messa in sicurezza del territorio" più strutturata e pianificata. Come si fa si sbaglia, verrebbe da dire, dato che ad ottobre c’è chi aveva criticato il Comune per aver reagito con meno immediatezza rispetto all’allerta di allora (le scuole, sabato 19, non erano chiuse). Oggi intanto, con il bollettino dell’Arpae in attenuazione e un’allerta passata da rossa ad arancione dalla mezzanotte, si torna a scuola.

Palazzo d’Accursio l’ha comunicato ieri a metà pomeriggio, indicando per oggi "una situazione meteorologica di spiccata variabilità" e indicando come riprenderà l’attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Riaprono anche centri sportivi e piscine, cimiteri e mercati. Rimane, invece, il divieto di accedere e stazionare nei parchi e nelle aree verdi adiacenti alle aree fluviali, così come quello di stazionare sotto gli alberi.

Il sindaco Matteo Lepore, intanto, assicura come l’organizzazione in questi giorni sia "molto più robusta e preventiva rispetto agli episodi che abbiamo alle spalle, proprio perché quanto successo a ottobre ci ha fatto alzare la soglia dal punto di vista della Protezione civile".

"Assieme alla Regione abbiamo optato per la massima prudenza – spiega il sindaco –, ovviamente a tutela dell’incolumità dei cittadini, quindi siamo partiti impostando le cose con lo scenario peggiore. Bisogna sempre essere prudenti perché parliamo di situazioni urbane e con i torrenti non si può schezare. Con i fiumi men che meno, visto quanto è successo a Valencia". Poi lancia un monito, da cui è partita anche un’ordinanza consegnata ai privati: "Comune e Hera devono lavorare sui tombini pubblici, ma è importante che anche le aree private siano mantenute pulite". Il sindaco è rimasto costantemente al lavoro con il Coc (Centro operativo comunale) continuando a monitorare l’evoluzione del maltempo.

Le opposizioni, però, non ci stanno e puntano il dito contro una "mancata messa in sicurezza del territorio" e sulla necessità di un approccio meno basato sull’allerta e più sulla prevenzione. Per Marta Evangelisti e Francesco Sassone, consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, "ieri era già troppo tardi": "Se davvero vogliamo affrontare il dissesto idrogeologico, serve un cambio di passo immediato: meno burocrazia, più interventi concreti".

"Lepore parla di ‘massima prudenza’, ma si limita a ordinare chiusure indiscriminate di scuole e palestre, senza adottare un approccio mirato e flessibile basato sulle reali condizioni delle diverse zone", aggiungono i consiglieri comunali meloniani.

Per Nicola Stanzani, capogruppo di Forza Italia in Comune, "il problema non è se sia giusto o no fidarsi delle indicazioni della Protezione Civile e agire con il criterio della massima prudenza", ma "cosa si sta facendo per mettere in sicurezza la citta e i nostri corsi d’acqua?". "Perchè ci si interdadisce con la propria idea di città quando invece la realtà ci sta dicendo che è arrivato il momento di cambiare? – insiste – Questa è la risposta che vuol dare Bologna alle sfide del cambiamento climatico? Chiudere tutto ogni volta che piove?".

"Oltre a disporre le misure di cautela, Lepore dovrebbe velocizzare le operazioni di messa in sicurezza del territorio – chiosa Matteo Di Benedetto (Lega) –:. Segnalo anche che alla richiesta di tanti di poter ricevere i sacchi di sabbia, non è stata data una pronta risposta". Samuela Quercioli di ‘Bologna ci piace’ chiede "maggior impegno per informare i cittadini con sufficiente anticipo: la comunicazione all’ultimo della chiusura delle scuole complica soltanto la vita".