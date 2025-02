L’alluvione di ottobre. Strade, fiumi e frane: otto milioni per Bologna

di Zoe PederziniQuindici milioni di euro per oltre 118 interventi urgenti per l’alluvione dell’ottobre scorso in tutta la regione. Pulizie delle strade e rimozione dei detriti, soccorso e accoglienza delle persone sfollate, ma anche le prime opere di messa in sicurezza e di ripristino danni sul territorio: si tratta di interventi in buona parte già realizzati nei mesi scorsi, ma ora il piano, finanziato con i fondi del Governo, è stato approvato dalla Regione. Gli interventi che riguardano Bologna e la sua provincia sono 52, con un investimento di oltre otto milioni di euro. Si tratta anche di interventi in concorso finanziario agli enti locali, ovvero una sorta di rimborso dalla Regione per quanto stanziato, al momento dell’emergenza, dalle istituzioni locali, come il Comune. Fra i vari finanziamenti, 183mila euro vanno per il ripristino delle vie Torriane e Paleotto, mentre 73.200 euro sono stati destinati alla pulizia da terra e fango del tunnel Sabena, le cui foto impressionanti hanno in parte simboleggiato l’alluvione di ottobre, e il ripristino delle scarpate franate. Alla pulizia e sgombero dal fango, oltre che al ripristino della viabilità stradale della sola, martoriata, via san Mamolo sono andati 8.540 euro. Tanti anche gli interventi rimborsati dalla Regione ai Comuni della provincia. Ad Anzola sono stati destinati poco più di 123mila euro: 56.500 solo per i lavori di ripristino dei locali della scuola dell’infanzia Bolzani e la sostituzione materiali danneggiati del Centro Giovani, il resto per interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione, ripristino della viabilità. Al Comune di Budrio poco più di 108mila euro per ripristinare la viabilità e gli interventi di primo soccorso. A Monte San Pietro un totale di 144mila euro per il ripristino del transito di via San Chierlo interrotta da una frana, e il ripristino del transito in via Landa.

INTERVENTI URGENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Destinati 150mila euro per le opere in via Bernardi, a Monte San Pietro. Quasi 190mila euro a Pianoro per il rifacimento della centrale termica in via Padre Marella, il ripristino di 4 alloggi Erp di in via Zena e la messa in sicurezza del muro di recinzione della scuola primaria Salvo D’Acquisto. Al Farneto di San Lazzaro 85mila euro, a Sasso 70mila euro per le vie Boschi e Sant’Anna. Poco più di 205mila euro per la frana di via Cà Foscolo e per le vie Piantè e Gardelline in Valsamoggia, infine 75.681 euro a Zola per strade, ripristino edificio pubblici e il ponte in via Don Fornasari.

FRANE E FIUMI

La fetta più grande delle risorse è per frane e fiumi: 480mila euro sono stati destinati a San Benedetto Val di Sambro per la frana di Cà di Sotto che, dopo decenni, ha ripreso a muoversi minacciando il territorio. Un totale di 5,8 milioni milioni e 800mila euro sono stati stanziati invece per fiumi e torrenti. Mezzo milioni è andato per il ripristino e la messa in sicurezza del Ravone. Gli altri altri interventi hanno riguardato gli argini del Ghironda ad Osteria Nuova di Anzola, il Lavino a Monte San Pietro, il Sambro a Cà di Sotto, l’Olivetta a Sasso e, soprattutto, il torrente Idice a Medicina. Per quest’ultimo capitolo sono stati stanziati ben 3,5 milioni.

"Le opere del piano – spiega la sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini – si integrano con quelle già finanziate a fine anno dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, che ha messo a disposizione 6 milioni di euro per i primi interventi urgenti sui tratti fluviali di competenza e circa 2,4 milioni di euro per i Comuni per le spese di soccorso e assistenza alla popolazione. Complessivamente si è arrivati a oltre 23 milioni di euro di risorse".

Zoe Pederzini