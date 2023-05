L’alluvione e il grande cuore dei volontari

L’impegno dei volontari in tutta la Regione è straordinario. Si sono resi disponibili ragazzi, uomini e donne tutti pronti a prendere in mano badili e pale per liberare dal fango strade, case, negozi o dare una mano a seconda delle esigenze. Solo a Bologna, dopo l’appello dell’amministrazione comunale, se ne sono resi disponibili circa 4 mila, un numero che è andato oltre le aspettative tanto che ha indotto il Comune a fermare per ora gli ingaggi. Il Comune di Bologna ha diffuso questo post: "Grazie per la vostra generosità. Le adesioni sono state tantissime e al momento la raccolta dei nominativi è sospesa". Idem in Romagna dove gli ’angeli fango’ sono arrivati con grande entusiasmo disponibili a lavorare senza sosta e orari. C’è chi pulisce, chi si occupa di preparare i pasti nei centri di accoglienza, chi raccoglie le informazioni. E non sono solo professionisti del volontariato già inseriti nei meccanismi della Protezione civile, ma persone qualunque che si sono messe a disposizione chiudendo la porta di casa propria. Il Comune di Bologna, come altri, spiega che "le persone che hanno dato la propria disponibilità saranno eventualmente ricontattate in base alle esigenze riscontrate e a partire dalle zone in cui la situazione di emergenza è stabilizzata, si inizierà a intervenire sia nell’area urbana che nei Comuni dell’area metropolitana. In accordo con i sindaci segnaleremo le richieste che arriveranno".

