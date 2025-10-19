L’alluvione e lo studio. Ara: "Presto le analisi. Così entro fine anno presenteremo le opere"

Moroni

Daniele Ara, assessore alla Sicurezza idrica, è passato un anno dall’alluvione. Il commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio ha ricordato la scadenza di maggio 2026 per delineare le opere da mettere a terra per un miliardo. E ha promesso l’impegno a individuarne una metà entro la fine del 2025.

"Confermo. Lo Stato ha dato come termine la prossima estate per i progetti, ma noi, in accordo con Regione e Curcio, presenteremo i primi entro quest’anno".

Di quali progetti parliamo?

"Ci attendono settimane intense, piene di incontri, per stabilire le priorità".

Quali sono le priorità?

"Quello sulla città di Bologna è la madre di tutti gli interventi. Parlo del Ravone. Siamo in attesa dello studio sul torrente, commissionato all’Università, che sta portando avanti le analisi".

Cosa vi aspettate emerga?

"Bisogna capire che tipo di vasche e bacini servono per trattenere l’acqua a monte. Soprattutto occorre rendersi conto se il Ravone ha la stessa sezione in tutti i punti tombati".

Potrebbe non essere così?

"Stiamo parlando di uno sviluppo urbano partito a metà del ‘900, è necessario comprendere com’è l’andamento delle sezioni sotterranee".

Un esempio?

"Basta una casa, una costruzione differente per deviare il torrente o restringere la sezione".

Quando arriveranno i risultati di queste analisi?

"Lo studio dovrebbe essere pronto entro fine novembre".

Poi?

"Si passerà agli altri corsi d’acqua: il Meloncello, l’Aposa, il Santa Barbara che molti dimenticano. A grandi linee ci sono già delle idee. Lo studio sul Ravone, tuttavia, è fondamentale per calibrare e dare dei numeri".

Questo porterà a decidere quali opere mettere in campo?

"Bisogna capire che tipo di capacità dovranno avere le vasche e quanto volume d’acqua potranno trattenere".

La sottosegretaria regionale con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini, durante l’incontro con Curcio ha parlato di "uno sforzo aggiuntivo" sulla manutenzione ordinaria.

"Sì e c’è un’altra cosa importante che è stata fatta...".

Cosa intende?

"Abbiamo rinnovato la convenzione tra Comune e Consorzio di Bonifica Renana e ora sul documento c’è anche la firma di Viale Aldo Moro".

Prima la Regione non c’era?

"In realtà c’è sempre stata, ma attraverso le deleghe. Ora scende in campo in prima persona".

La convenzione cosa prevede?

"Dalla pulizia delle griglie alla sistemazione di alcuni tratti collinari, anche per evitare slittamenti in modo che i rii siano puliti. È molto più corretto che ci sia anche la Regione, perché significa che quando arrivano le risorse c’è già un contenitore entro cui agire. Poi c’è il tema dei privati".

E della manutenzione...

"Sì, bisogna ragionare su come tenere pulita la collina: meno terra, meno rami".

Poi c’è il discorso del "danno temuto": i residenti della zona Ravone hanno fatto ricorso al Tribunale delle acque di Firenze. Una conseguenza della dichiarazione di incompetenza del tribunale civile di Bologna, che a settembre ha accolto il reclamo del Comune e della Regione revocando il provvedimento emesso a luglio.

"Noi siamo convinti di aver ragione: se in ogni luogo del nostro Paese dove c’è un rischio idraulico bisogna fare un’assicurazione, salta il Paese. Ci auguriamo che il giudice confermi che il danno non è imputabile all’amministrazione attuale. Poi è chiaro che, se ci sono singole responsabilità, bisogna andare a fondo".

Domani (oggi, ndr) in via Andrea Costa la giornata sarà dedicata all’anniversario...

"Sono presente anche io, con l’assessora Matilde Madrid. E ci tengo a ricordare che, il 30 ottobre, si riunirà la commissione speciale bipartisan fatta proprio sull’alluvione. È importante".