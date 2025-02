L’Alma Mater dà il via al progetto Ufo per un’università aperta di notte

Per questo secondo semestre l’Alma Mater da il via all’Università fuori orario (Ufo), il proprio programma di eventi e iniziativi serali. Da stasera, si legge nella nota di Unibo, "gli spazi di via Zamboni 38 saranno pronti ad accogliere studentesse e studenti e tutti coloro che vogliono vivere la cittadella universitaria oltre gli orari di lezione, per condividere passioni ed esperienze, partecipare ad attività laboratoriali e incontri di riflessione e orientamento".

Si inizierà questa sera con tre appuntamenti: un incontro di tandem linguistici, un corso di cucina per imparare a preparare una tagliatelle e un a lezione per imparare a realizzare un video podcast, dalla creazione alla promozione. I laboratori sono riservati a chi studia all’Università di Bologna e per poter partecipare è necessario iscriversi sul sito dell’ateneo.

Proseguiranno poi diversi eventi settimanali fino ai primi di maggio. Tradizione culinaria italiana, teatro e lingue sono i temi proposti regolarmente nel calendario, ma ci saranno anche workshop su come scegliere la laurea magistrale giusta, sul videomaking e la fotografia documentaria o sulla sostenibilità. Un programma ricco quindi e in costante evoluzione come si legge sul sito dell’Alma Mater che specifica essere sempre "alla ricerca di nuove idee".

Nella sua comunicazione, l’ente spiega: "l’iniziativa prende il via con un focus su attività didattiche e laboratoriali, ma progressivamente si allargherà ad altre tipologie di eventi, come incontri letterari e artistici, confronti con la società civile su temi di attualità, cineforum e molto altro".

In più di permettere "a chi ha impegni durante la giornata di partecipare e scoprire gratuitamente nuove conoscenze e competenze", Ufo mira a rendere la cittadella universitaria un luogo ancora più vivo e sicuro per tutta la cittadinanza. "Il progetto – racconta il comunicato di Unibo –, punta anche a rendere più bella e più sicura la zona, contribuendo a creare un ambiente accogliente e vissuto anche nelle ore serali".