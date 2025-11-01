L’Alma Mater si svela. I campus della Romagna aprono le porte al futuro

L’Università di Bologna apre le porte a studentesse e studenti che vogliono orientarsi e conoscere i corsi di studio di Ateneo nelle sedi romagnole, le modalità di accesso, i servizi e la città da vivere per e oltre lo studio. Gli Open day in programma a Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini si svolgeranno in presenza e online e saranno un’importante occasione per entrare all’Università, conoscerla da vicino e per mezzo di chi già la vive ogni giorno. Sarà possibile parlare e confrontarsi anche con studentesse e studenti già iscritti e condividere con loro dubbi ed esperienze sulle Lauree di primo livello (3 anni) e Magistrali a ciclo unico (5 anni).

I CAMPUS DI FORLÌ E CESENA

L’Open day dei Campus di Cesena e Forlì è la giornata in presenza organizzata dai Campus di Forlì e Cesena: sabato 8 novembre dalle 9 alle 13, in viale Corridoni, 20 a Forlì, e sabato 22 novembre dalle 9 alle 13, in via dell’Università, 50 a Cesena, per presentare i corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico di entrambi i Campus. L’evento prevede lo stesso format su entrambe le sedi, sarà quindi possibile scegliere la data e la sede preferita. Sarà offerta ai partecipanti una panoramica completa ed esaustiva dei 19 corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico dei due Campus: Acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche (Laurea triennale a Cesena – sede di Cesenatico); Architettura (Laurea Magistrale a ciclo unico a Cesena); Economia e commercio (Laurea triennale a Forlì); Ingegneria aerospaziale (Laurea triennale a Forlì); Ingegneria biomedica (Laurea triennale a Cesena); Ingegneria e scienze informatiche (Laurea triennale a Cesena); Ingegneria elettronica (Laurea triennale a Cesena); Ingegneria meccanica (Laurea triennale a Forli); International studies (Laurea triennale a Forlì); Lingue e tecnologie per la comunicazione interculturale (Laurea triennale a Forlì); Management and economics (Laurea triennale a Forlì); Medicina e chirurgia (Laurea Magistrale a ciclo unico a Forlì); Scienze e cultura della gastronomia (Laurea triennale a Cesena); Scienze e tecniche psicologiche (Laurea triennale a Cesena); Scienze internazionali e diplomatiche (Laurea triennale a Forlì); Sociologia (Laurea triennale a Forlì); Tecnologie alimentari (Laurea triennale a Cesena); Tecnologie dei sistemi informatici (Laurea triennale a Cesena); Viticoltura ed enologia (Laurea triennale a Cesena). Per partecipare è necessario iscriversi sul sito open.unibo.it.

IL CAMPUS DI RAVENNA

Per scoprire i corsi del Campus di Ravenna è in programma un Open day misto, virtuale e in presenza, mercoledì 19 novembre. Dalle 14 alle 18 si esploreranno i corsi del Campus: la Laurea triennale in Beni Culturali, la Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, la Laurea triennale in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali Tradizionali ed Innovativi, la laurea triennale internazionale in Building Construction Engineering, la Laurea triennale in Scienze Ambientali, la Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, la Laurea triennale in Giurista per le Imprese e per la Pubblica Amministrazione, la Laurea triennale in Logopedia, la Laurea triennale in Infermieristica, la Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. Per partecipare è necessario registrarsi all’evento sul sito open.unibo.it.

IL CAMPUS DI RIMINI

Il Campus di Rimini, per presentare la propria offerta formativa, i servizi e le opportunità, ha organizzato due giornate in presenza, in Via Angherà 22 (Rimini). Mercoledì 3 dicembre, dalle 8.30 alle 12.30, saranno presentati il corso di Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, la Laurea triennale in Culture e pratiche della Moda, la Laurea triennale in Educatore sociale e culturale, il corso di Laurea triennale in Infermieristica (saranno inoltre presentati i corsi in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, in Ostetricia e in Fisioterapia con sede didattica a Bologna e sezione per le attività tecnico pratiche anche a Rimini). Giovedì 4 dicembre, dalle 8.30 alle 13.30, le studentesse e gli studenti avranno la possibilità di scoprire la Laurea triennale in Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali, la Laurea Magistrale a ciclo unico internazionale in Pharmacy, la Laurea triennale in Statistica, finanza e assicurazioni, la Laurea triennale in Economia dell’impresa (curriculum Manageriale, curriculum Management dell’ospitalità e curriculum in lingua inglese Financial and business management), il corso di Laurea triennale in lingua inglese Economics of Tourism and Cities. In entrambe le giornate sarà possibile avere informazioni sui benefici economici e i servizi dei Campus presso i punti informativi e partecipare agli incontri, aperti a studentesse e studenti e famiglie, dedicati ai bandi di ammissione ai corsi, alle tasse e alle agevolazioni. Inoltre, alle 14 del 3 dicembre, studentesse e studenti con disabilità o DSA potranno collegarsi all’evento online per conoscere i supporti a loro dedicati. Per partecipare è necessario registrarsi sul sito open.unibo.it.