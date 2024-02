L’Alma Mater svetta in classifica L'Italia si conferma uno dei principali Paesi europei per la partecipazione al programma Erasmus+. Il Rapporto Erasmus+ 2023 rivela che l'Italia è il quarto Paese per numero di studenti in mobilità e il secondo per accoglienza. L'età media degli studenti italiani che scelgono l'Europa come destinazione è di 23 anni, con il 63% di essi donne. L'Università di Bologna è al primo posto per il numero di studenti Erasmus accolti, seguita da Sapienza Università di Roma, Politecnico di Milano, Università di Padova e Università di Firenze.