Lalo Cibelli al parco Rufus Thomas

"Sotto un cielo di tutte le stelle" è il titolo dello spettacolo che questa sera alle ore 21 l’artista Lalo Cibelli proporrà al pubblico di "Buonanotte ai suonatori". Un racconto in parole e musica della sua lunga collaborazione artistica con il compianto Lucio Dalla. Sul palco del Rufus Thomas Park sarà accompagnato dal chitarrista Agostino Raimo e dal tastierista Vincenzo Murè. Ingresso libero con donazione su base volontaria a favore delle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. Amico di Lucio Dalla, Cibeli ha una lunga carriera alle spalle che ha avuto il suo culmine nel 2022 quando si è fermato alle semifinali del programma "The Voice Senior" andato in onda su Rai Uno.