L’altra faccia del weekend pedonale

Andrea Zanchi

Nei ragionamenti ormai ultradecennali sulla pedonalizzazione del centro c’è una strada che riveste un ruolo fondamentale e di cui, però, tutti sembrano dimenticarsi. Stiamo parlando di via Irnerio, arteria che vive una curiosa contraddizione: fondamentale per garantire l’impianto complessivo dei T-Days fin dalla loro nascita, è, allo stesso tempo, quella che più di tutte subisce gli ‘effetti collaterali’ dei fine settimana senza auto. Tradotto: traffico spropositato di autobus (spesso doppi) durante i weekend, code chilometriche per accedere al parcheggio di piazza VIII Agosto (spesso stracolmo) che paralizzano anche le vie circostanti.