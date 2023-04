L’altra faccia del weekend pedonale

Andrea

Zanchi

E infine una circolazione congestionata anche per l’enorme afflusso di persone collegato alla Piazzola. Insomma, un ingorgo e un caos perenni, comprese le ore notturne, che stridono molto con l’immagine di centro a misura d’uomo che è la cifra dei T-Days. La situazione, da ieri, si è ulteriormente appesantita a causa della pedonalizzazione di via de’ Carbonesi durante i fine settimana, che comporta un ulteriore spostamento sull’asse Irnerio-via dei Mille-Marconi di decine di autobus (in particolare quelli del tragitto del 14 dai capolinea di Pilastro e di Due Madonne fino alla Barca). Perché alla fine questo è l’effetto perverso, e forse non calcolato, della decisione presa dalla giunta di chiudere al traffico via de’ Carbonesi dopo la riqualificazione: nel cercare di estendere le zone del centro senza traffico privato, di fatto si penalizzano il trasporto pubblico e i suoi utenti, ossia quelli che dovrebbero essere due pilastri nella lotta all’inquinamento e per una mobilità sostenibile. Una circostanza sottolineata anche dai sindacati dei trasporti. Ce ne è abbastanza, dunque, per valutare e soppesare con cura gli effetti reali e pratici di quella che lo stesso Comune ha definito una ‘sperimentazione’. E, se necessario, di tornare indietro. E ce ne è abbastanza per affrontare sul serio la situazione di via Irnerio durante i weekend, anche alla luce del boom di turisti e visitatori che (per fortuna) hanno ricominciato a popolare le Due Torri. Il tema – già evidente da quando i lavori di rifacimento per il Civis avevano cambiato la fisionomia della strada, disseminandola di banchine e restringendo all’inverosimile lo spazio per il traffico privato – era stato accantonato a causa della pandemia e della conseguente riduzione del traffico, ma ora si ripresenta

in tutta la sua urgenza. E di sicuro non potrà essere accantonato un’altra volta.