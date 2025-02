L’altra faccia della Cina raccontata da Wang Bing

Dal oggi al 27 febbraio, la Cineteca in collaborazione con Fondazione Mast presenta al Modernissimo la retrospettiva ’Wang Bing e l’altra faccia della Cina’.

Autore estremo, capace di indagare senza remore l’altra faccia dell’occidentalizzazione e della crescita economica della Cina, Wang Bing sarà stasera alle 19,30 al Modernissimo per introdurre la proiezione del suo ’Man with no Name’ del 2010 (foto). Si tratta del ritratto di un quarantenne che vive in una grotta sotterranea di una remota zona della Cina. L’uomo affronta la sua sopravvivenza con dignità e determinazione, circondato da un paesaggio aspro e ultraterreno che sembra amplificare l’isolamento dal resto della società. Girato nell’arco di un anno, il film segue l’anonimo protagonista lungo l’alternarsi delle stagioni, alla ricerca di oggetti, cibo e terreno fertile. Una disanima sull’autosufficienza, sulla vita al suo stato più elementare.

La rassegna prosegue martedì alle 18,15 con ’Tre sorelle’ (2012): Ying, Zhen e Fen (10, 6 e 4 anni) vivono da sole in un villaggio a 3200 metri sull’altopiano dello Yunnan, in estrema povertà. La madre se n’è andata e il padre è costretto a passare lunghi periodi in città per guadagnare. Un durissimo attacco politico alla Cina di oggi.

L’ultimo appuntamento con l’opera del regista cinese è giovedì 27 febbraio, alle 20 per ’Youth’ (Spring) del 2023: un’opera fluviale (prima parte di un trittico), frutto di cinque anni di lavoro durante i quali Wang Bing ha seguito i giovanissimi operai che dalla provincia rurale dello Yunnan si spostano a Zhili, vicino Shanghai, dove in centinaia di laboratori di manifattura tessile vengono cuciti e confezionati indumenti da esportare in tutta la Cina. La vitalità della gioventù stride con condizioni di vita e lavoro alienanti: è l’ennesimo, umanissimo tassello della discesa del regista nelle contraddizioni del suo paese.