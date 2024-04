L’altra storia delle note

Le celebrazioni per i 20 anni del Museo internazionale e biblioteca della musica (inaugurato l’11 maggio 2004 a Palazzo Sanguinetti), proseguono incrociando la seconda edizione della rassegna ’La musica che gira intorno’, ideata per proporre appuntamenti con i migliori musicteller in circolazione, in programma da oggi al 9 giugno. l viaggio inizia oggi alle 18 con ’Invisible Lady’: la (contro)storia del jazz raccontata da Stefano Zenni per scoprire come le donne non siano state solo cantanti e non furono niente affatto marginali: soliste, compositrici, arrangiatrici hanno plasmato la musica afroamericana e raccontano una storia finalmente ricca e avvincente. Venerdì alle 17,30 ’How Soul came to Memphis’ con Enrico Farnedi per un’immersione nella saga della leggendaria Stax Records, piccola etichetta di provincia.