’L’altro’ Amintore Fanfani. Uno stile ancora attuale

Politica e arte, un binomio possibile. Molte personalità del passato e del presente ci insegnano che si può. Amintore Fanfani pittore. Uno stile ancora attuale è la mostra che si inaugura oggi alle 17 nelle sale espositive di Casa Saraceni, sede della Fondazione Carisbo, promossa in collaborazione con il Comitato per le Celebrazioni nel 25esimo anniversario della morte del Senatore. Un evento prestigioso al quale parteciperanno Patrizia Pasini, presidente della Fondazione Carisbo, Pier Ferdinando Casini, senatore della Repubblica, e ancora Massimo Bugani, assessore all’Innovazione Digitale, Fiorenzo Silvestri, Franco Ciavattini e Liletta Fornasari, curatrice della mostra. Una visione nuova del politico della Democrazia Cristiana, quella rivolta alla pittura verso la quale sentiva un’attrazione convinta e sincera.

Fanfani (Pieve Santo Stefano, 1908 – Roma, 1999) è legato all’arte figurativa solo nel periodo iniziale della sua attività artistica, per cedere all’astrazione negli ultimi anni, passando attraverso varie fasi come quella dello spazialismo e del surrealismo. Dimostra inoltre di aver recepito gli insegnamenti della metafisica, propri del periodo in cui si trova a dipingere. Nei quadri si viene attratti particolarmente dai colori vivacissimi e primari che ricorrono nella sua produzione più interessante. Comune denominatore delle numerose fasi che la sua arte ha attraversato, è sempre stato il desiderio di sperimentare, creando uno stile eclettico e mutevole fondato sulla continua evoluzione delle sue ricerche.

Grazie alla disponibilità di Fiorenzo Silvestri, cultore d’arte ed appassionato collezionista di opere fanfaniane, e della famiglia Fanfani, è stato possibile creare un percorso dagli esordi fino agli anni ‘90, evidenziando tappe fondamentali, come il soggiorno a New York nel 1965, quando era presidente dell’Onu. Momento che provocò nel suo pensiero e nella formulazione artistica la percezione di una "forma pura" che poi non ha più abbandonato. Tra il 1970 e il ‘75 Fanfani fu protagonista di mostre importanti e dopo il 1977 realizzò delle esposizioni personali dal Petit Palais di Ginevra, alla Gallerie GZ di Berlino, a Lubiana, a Caracas e a Los Angeles. A partire dal 1975 per Fanfani inizia una fase diversa dovuta ad un nuovo soggiorno in Estremo Oriente tra Cina e Giappone, che ha lasciato segni importanti nei suoi dipinti. La mostra chiude il 16 giugno. Orari: da martedì a venerdì ore 15-18; sabato, domenica e festivi ore 10-18; lunedì chiuso. Ingresso libero.