L’altro Appennino incontra i sindaci

Dieci quesiti sui principali temi ambientali che riguardano la montagna bolognese. I promotori di “Un altro Appennino è possibile” dialogano con i sindaci o gli assessori di 13 comuni dell’Appennino.

L’appuntamento è per domani alle 20.30 alla biblioteca ’P.Guidotti’ in Galleria 1° Maggio. ’Un altro Appennino è possibile’ è il comitato di associazioni formatosi nel 2017 in difesa del territorio del Corno alle Scale e di tutto il crinale appenninico.

Introdurrà la serata Fausto Bonafede, naturalista del Wwf e concluderà Vittorio Monzoni di Legambiente, con il coordinamento di Marco Tamarri, già responsabile e del settore cultura e turismo dell’Unione dei Comuni dell’Appenino Bolognese.

Parteciperanno alla serata sindaci o assessori dei Comuni di Monte San Pietro, Valsamoggia, Sasso Marconi, Marzabotto, Vergato, Castel d’Aiano, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Casalecchio, Castiglione dei Pepoli, Camugnano.

A fine della serata sono previsti interventi e domande dal pubblico.