Lama e machete, due denunciati

Dormiva su un materasso in una cantina. Sotto nascondeva un machete con lama di 36 centimetri. Denunciato per possesso di armi e oggetti atti ad offendere un irregolare a cui è stato anche notificato un decreto di espulsione. Blitz della Polizia locale al Navile, in via Beverara. Era in compagnia di altri due uomini, anche loro identificati. Nei controlli gli agenti, all’altezza del parco adiacente al comparto della Trilogia Navile, sotto gli alberi, hanno fermato anche un uomo che aveva un coltello con lama di 11 centimetri, un punteruolo e una pinza. Irregolare, è stato denunciato e affidato alla questura per le procedure di rimpatrio.