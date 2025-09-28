L’amarezza degli organizzatori: "Dispiaciuti per questa scelta. Capiamo le esigenze di sicurezza"

"Vista la situazione, sono d’accordo con questa scelta". Quella presa ieri. Adriano Amici, il presidente del Gs Emilia che organizza l’evento in programma il prossimo 4 ottobre, commenta così la decisione di escludere dalla gara tradizionale il team israeliano: esclusione chiesta a gran voce dalla comunità e supportata anche dall’amministrazione comunale. Ieri la nota ufficiale del Comune, firmata dall’assessora allo sport Roberta Li Calzi. "Io lo sport lo interpreto in maniera diversa, come un qualcosa che dovrebbe unire più che dividere. Però, considerando quanto sta accadendo, posso capire il Comune che cerca di salvaguardare la manifestazione con tutte le esigenze di sicurezza che essa comporta, uno scenario che certo non riguarda solo Bologna. Sarebbe un peccato che una corsa così importante e così bella venisse sciupata. Noi vogliamo che la città si presenti quale è: ospitale, gradevole, organizzata. E, purtroppo, quella partecipazione (del team israeliano, ndr) avrebbe creato una situazione imprevedibile – la riflessione di Amici –. Oltre agli aspetti di sicurezza, vanno salvaguardati quelli sportivi e sociali, naturalmente".

Per quanto riguarda invece manager e atleti della Israel Premier Tech, prendono atto della decisione di tenerli fuori dalla gara, ma c’è molta amarezza da parte loro, anche perché si vedono obbligati a rinunciare per una decisione presa dall’organizzatore e soprattutto considerando che i corridori di quella squadra provengono da ogni dove: Canada, America, Belgio, Olanda e così via, "rappresentano un po’ tutti i continenti", sottolinea Amici.

"Una scelta che non avrei mai voluto fare anche perché questi corridori hanno portato sempre del valore aggiunto – sottolinea Adriano Amici –, ma devo dire che sono sereno rispetto alla decisione presa perché è ciò che ci impone lo scenario generale".

Alcuni gruppi a sostegno della popolazione palestinese si stavano già preparando per sabato prossimo e avevano annunciato, tramite i social e il passaparola, il sabotaggio della gara nel caso in cui la Israel Premier Tech avesse partecipato. "Blocchiamo Israel Premier Tech, chi è complice del genocidio non passa a Bologna. Sabato 4 ottobre alle 15 chiamiamo la città a bloccare il suo passaggio". E avevano lanciato un appello alle istituzioni affinché decidessero di escluderla.

La decisione dell’amministrazione comunale arriva al termine di una settimana iniziata con il maxi-corteo con oltre 30mila partecipanti e scandita da un’infinità di manifestazioni ed espressioni di solidarietà per la popolazione palistenese.