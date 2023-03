L’amarezza del legale della madre "Léon meritava l’ergastolo"

"Ho sentito la mia assistita Monica Marchioni per comunicarle l’esito dell’udienza. Posso solo dire che lei si aspettava l’ergastolo con il riconoscimento dell’aggravante dei motivi abietti. Abbiamo parlato poco perché la signora era molto scossa per quanto successo ieri mattina in aula". L’avvocato di parte civile Marco Rossi – in rappresentanza della madre di Asoli e della madre novantenne della vittima, Bruna Ventura – racconta la telefonata avuta con la donna al termine dell’udienza che ha portato alla condanna a 30 anni di reclusione per l’imputato.

"Ho sentito – continua – la signora Marchioni gravemente turbata, soprattutto dalla confessione del figlio. Non si aspettava, come del resto nessun altro, che dopo due anni di menzogne potesse assumersi la responsabilità di quanto accaduto. Credo sia prematuro ipotizzare se queste dichiarazioni, in futuro, potranno o meno trasformarsi in qualcosa di positivo per la mia assistito. Quello che posso dire è che, al momento, le hanno provocato soltanto altro dolore".

La donna, privata dell’amore della sua vita (come lei stessa lo aveva definito) Loreno Grimandi, aveva raccontato, durante il processo di primo grado, quanto successo quella sera di primavera 2021: "Continuava a dirmi ’perché non muori, ca...?’ mentre mi colpiva con calci e pugni e con i cuscini cercava di soffocarmi. Io lo imploravo: ’Sono la tua mamma, ti prego fermati. Perché lo stai facendo?’".

Una deposizione straziante che, fino a ieri, si scontrava con quanto raccontato dal figlio, secondo cui era stata la madre a preparare il piatto di pennette avvelenate. "Quella sera – le parole della signora Marchioni – insistette per preparare la cena, non volle nemmeno che ci avvicinassimo alla cucina. Abbiamo iniziato a mangiare, il piatto era troppo salato, poi l’odore di ammoniaca. Gli dissi che faceva schifo, ma scherzando, lui si mise a piagnucolare, ’ogni cosa che faccio non vi va bene’".

Alle dichiarazioni di Monica Marchioni si era sempre opposto anche il padre biologico di Leon, Davide Asoli, che durante questi anni ha sempre creduto all’innocenza del figlio. Nel marzo dello scorso anno, l’uomo aveva affermato di non credere alle dichiarazioni dell’ex moglie "che descrive Leon come un mostro".

Chiara Caravelli