Lamborghini consegna una Urus alla polizia di Stato: presente anche la premier Meloni

Bologna, 12 dicembre 2023 – In piazza del Viminale questa mattina la consegna di una Lamborghini Urus alla polizia di Stato. Prosegue così la collaborazione tra l'azienda di Sant'Agata Bolognese e la polizia di Stato, che dura da quasi 20 anni.

Questa mattina erano anche presenti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme con il capo della Polizia Vittorio Pisani, oltre al ceo della casa automobilistica, Stephan Winkelmann. È stato proprio quest’ultimo a consegnare l'auto.

La nuova autovettura entrerà in servizio a partire dal 2024.

"È una bellissima iniziativa e ringraziamo il presidente del consiglio per averle conferito importanza con la sua presenza”, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. “Per noi questo accordo con la Lamborghini è il rinnovarsi di una storia molto importante con un'azienda rappresentativa dell'eccellenza automobilistica nazionale. C'è il connubio con la prestigiosa livrea della Polizia di Stato attraverso la promozione della industria italiana e la Lamborghini sarà impiegata in servizi di particolare valore sociale. Sono macchine destinate a servizi di pattugliamento di polizia stradale e soprattutto nel trasporto di organi in collaborazione con il Centro nazionale trapianti”.

"È un grande orgoglio - ha affermato da parte sua il ceo di Lamborghini, Stephan Winkelmann - presentare e consegnare questa auto alla Polizia, cui ci lega un connubio ventennale. Sono cinque le Lamborghini date alla polizia in 20 anni. La Polizia al momento ha già in dotazione due Uracan e da oggi avrà anche la Urus che è destinata a servizi di polizia stradale con un equipaggiamento per il trasporto di organi. Siamo un'eccellenza del Made in Italy e siamo orgogliosi di poter ridare qualcosa alle istituzioni”.