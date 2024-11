Lamborghini, ecco perché è stata assolta la presunta figlia

Bologna, 21 novembre 2024 – Rosalba Colosimo fa appello: i suoi avvocati Sergio Culiersi e Gian Maria Romanello si sono opposti alla sentenza che, a giugno, l’ha condannata a una multa di mille euro per aver diffamato Tonino Lamborghini, figlio del fondatore della Casa del Toro, in una trasmissione di Barbara D’Urso. Dove, nel 2019, la cantante napoletana affermò che l’imprenditore bolognese era il padre di sua figlia Flavia Borzone, nata nell’88 e a suo dire da una loro relazione extraconiugale (Colosimo era già sposata con Amedeo Borzone).

A processo erano finite sia Rosalba sia Flavia, denunciate da Lamborghini – che, con l’avvocato Mauro Bernardini, decise di non costituirsi parte civile – dopo l’intervista a un settimanale scandalistico in cui Flavia si proclamava sua figlia e dunque sorella della showgirl Elettra, e appunto per la comparsa tv di Colosimo dal simile tenore.

Entrambe erano state assolte per l’intervista al settimanale. Flavia, motiva il giudice Anna Fiocchi che pur riconosce la lesione alla “dignità della persona offesa”, accusata di relazione adulterina e di non essersi “fatto carico della nascita di un figlio”, mantenne difatti “una rimarchevole sobrietà e continenza nei toni, sia prima sia dopo l’intervista”. Prima, cercando “di contattare in privato Lamborghini più volte, personalmente e con avvocati”, poi, “non avendo mai più reso esternazioni pubbliche sull’argomento, rifiutando interviste anche dietro consistente compenso”.

La 36enne affidò la revisione di quell’intervista al proprio avvocato dell’epoca, che rassicurò lei e la madre sul contenuto. Ma Flavia, quando la lesse, “si vergognò” perché “ne emergeva una sua immagine volgare e non aveva affatto i toni da lei intesi”. Così decise di non apparire più, tanto che a Canale 5 andò solo la madre. La quale raccontò che alla notizia della gravidanza, Lamborghini le aveva detto: “Sarà il nostro segreto a vita”, disinteressandosi poi della bimba. Colosimo sostenne in aula di essere stata “vittima” della trasmissione tv: le era stato assicurato che avrebbe solo parlato del suo libro autobiografico, invece le fu tesa una ’trappola’ per parlare solo di Lamborghini. Una versione che non ha convinto la giudice.

Ora, si attende la data dell’appello; intanto, a Napoli il procedimento civile per il disconoscimento della paternità di Flavia da parte di Amedeo Borzone attende la Cassazione, e, a Bologna, resta di conseguenza fermo quello per il riconoscimento di Lamborghini. Il quale in sede civile ebbe ragione sulle due donne per la diffamazione (furono condannate a risarcirlo di 30mila euro a testa e a non parlare più della vicenda) e da sempre respinge con forza le pretese di Flavia: “Non è mia figlia, non faccio il test del dna per principio. Lei agisce sperando in una futura eredità, ma al massimo da me avrà noccioline: io penso alla mia famiglia”.