Lamborghini sempre più green. Ampliato l’impianto fotovoltaico

Automobili Lamborghini, a Sant’Agata, ha completato l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico nel proprio magazzino. L’impianto segna un ulteriore passo nella strategia di decarbonizzazione della Casa del Toro e rafforza l’autonomia energetica del sito produttivo. Il percorso di Lamborghini nell’ambito delle energie rinnovabili è iniziato nel 2010 con l’installazione del primo impianto fotovoltaico, esteso poi fino a una superficie complessiva di 15mila metri quadri, tra i più grandi della regione all’epoca, in grado di generare oltre 2 milioni di kWh all’anno e ridurre circa 800 tonnellate di Co2 ogni anno. L’ampliamento dell’impianto fotovoltaico si inserisce in un anno simbolico per Lamborghini, che nel 2025 celebra dieci anni dal raggiungimento della neutralità carbonica on balance del sito produttivo. Con l’ampliamento appena ultimato, che ha interessato la superficie in copertura del magazzino, la capacità complessiva dell’impianto è cresciuta ulteriormente: oggi è in grado di produrre 2,89 milioni di kWh aggiuntivi all’anno, garantendo una riduzione stimata delle emissioni di 1.200 tonnellate di Co2 annue. "L’ampliamento dell’impianto fotovoltaico – ha detto Ranieri Niccoli, chief manufacturing officer di Lamborghini – rappresenta un investimento concreto nella sostenibilità e un ulteriore passo avanti nella nostra roadmap di decarbonizzazione, proprio nell’anno in cui celebriamo i dieci anni di neutralità carbonica del sito".

