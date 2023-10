Lamborghini sul Baltico. Primo showroom a Riga

Automobili Lamborghini ha aperto il primo showroom in Lettonia. Di proprietà di Luxury and Sports Cars, che si occupa anche della gestione, il nuovo showroom di Riga si trova nella famosa Karla Ulmana Avenue. La serata di inaugurazione è stata anche l’occasione per presentare in anteprima nazionale Lamborghini Revuelto. "Lamborghini Riga è pronta ad accogliere il numero crescente di clienti e di appassionati lettoni delle nostre supersportive e del nostro brand", apre le porte Federico Foschini, responsabile Vendite e marketing della casa del Toro. "In Lettonia il segmento dell’extra lusso è particolarmente affermato", fa sapere l’ad di Lamborghini Riga, Valdis Spredzis.