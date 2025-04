Lamborghini, task force in pista

L’azienda gioiello di Sant’Agata bolognese prepara una task force per rispondere ai dazi Usa. Dazi che valgono il 25% per le auto importate dall’estero. Chiaro che per Lamborghini l’impatto sarà pesante, visto che per le super car della casa del Toro gli Stati Uniti sono il primo mercato. Nel 2024 – che è stato il miglior risultato di sempre per le vendite – Lamborghini ha consegnato 10.687 vetture in tutto il mondo. Un terzo delle quali, pari a 3.712, vendute proprio negli Usa. A fronte di un fatturato 2024 che ha superato i 3 miliardi di euro (è pari a 3,09 miliardi), parliamo di un terzo, quindi circa un miliardo di euro, relativo al mercato del Paese guidato da Donald Trump. Guardando, poi, a tutto il Gruppo Volkswagen, di cui la casa di Sant’Agata fa parte, l’investimento nel mercato statunitense è stato importante, pari a 14 miliardi di euro. Morale: difficile non pensare a contromisure per ’tamponare’ l’effetto dazi. Primo effetto, l’aumento dei prezzi. Come annunciato da Ferrari, che ha parlato di incrementi di costi fino al 10%, è probabile che anche Lamborghini seguirà la stessa strada. Non cambierà nulla, però, per il mega investimento in vista al quartier generale di Sant’Agata per produrre la nuova Gran Turismo 2+2 full electric. Un investimento sulla nuova Lamborghini elettrica che avrà effetti positivi sul territorio. Il sito alle porte di Bologna, infatti, crescerà ancora sia per la nuova super car in arrivo, sia per lo sviluppo di altri modelli ibridi. Un allargamento che – assicurano fonti aziendali – proseguirà così come immaginato, al di là dell’arrivo dei dazi. Nel sito di Sant’Agata lavorano 3mila dipendenti e già nell’arco degli ultimi due anni (2023-2024) sono stati assunti mille lavoratori in più. Ma – assicurano dal quartier generale di Lamborghini – ne arriveranno altri.

Rosalba Carbutti