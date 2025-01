Lamborghini, un 2024 da record. Massimo storico di auto prodotte

SANT’AGATA BOLOGNESE (Bologna)Il record della casa del Toro è datato 2024: è quello che si è appena chiuso, infatti, l’anno della miglior performance produttiva di sempre. La casa di Sant’Agata Bolognese ha consegnato 10.687 vetture, il 6% in più rispetto al 2023. "Il 2024 è stato un anno di crescita continua per Automobili Lamborghini, in linea con il trend positivo degli ultimi anni, un risultato che testimonia il legame sempre più forte con i nostri clienti e l’interesse crescente delle nuove generazioni verso il brand. In un periodo di trasformazione, abbiamo introdotto modelli che hanno ricevuto un consenso straordinario, confermando il nostro impegno verso l’eccellenza e lo sviluppo sostenibile", rimarca Stephan Winkelmann, presidente e ad di Automobili Lamborghini. "I risultati ottenuti evidenziano il successo nel bilanciamento strategico tra domanda e offerta e di un portafoglio ordini ben calibrato, rafforzando la desiderabilità del marchio e il valore residuo dei nostri prodotti".

Nel 2024 tutte e tre le macroregioni hanno registrato una crescita rispetto agli anni precedenti, evidenziando un andamento positivo e bilanciato che si riflette anche nei mercati in cui Automobili Lamborghini opera. L’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) ha guidato l’espansione con un incremento del +6% e 4.227 vetture consegnate, seguita dalle Americhe con un +7% e 3.712 unità. La regione Asia Pacifica ha segnato un aumento del +3%, raggiungendo un totale di 2.748 vetture distribuite. Crescita bilanciata anche per i tre modelli in gamma, con Revuelto in primo piano, la prima supersportiva ibrida V12 Hpev di Sant’Agata Bolognese. Dalla sua presentazione nel marzo 2023, il bolide marcato ‘toro’ ha attirato interesse da parte dei clienti, tanto che il portafoglio ordini copre fino a fine 2026. Con le ultime consegne ancora in corso e pianificate fino al 2025, Huracán, nelle sue cinque versioni Sterrato, si avvia a concludere il suo ciclo produttivo, passando il testimone alla sua erede, Temerario. La gamma Urus ha ulteriormente consolidato il suo ruolo di pilastro nel lineup Lamborghini grazie alla presentazione della versione plug-in hybrid. Il 2024 non è stato solo un anno da record, ma un momento di svolta per Automobili Lamborghini. In 18 mesi, infatti, l’azienda ha presentato tre nuovi modelli e completato la transizione verso una gamma interamente ibrida, in linea con la sua strategia Direzione Cor Tauri, diventando il primo produttore di supersportive al mondo a offrire un portafoglio completamente elettrificato.

"Questi risultati consentono alla Casa di Sant’Agata Bolognese di affrontare il 2025 con la gamma prodotto migliore di sempre. Nel 2025 e negli anni a venire, l’azienda continuerà a investire nella tecnologia, mantenendo il focus sull’innovazione come parte integrante della campagna di investimenti più significativa della sua storia", fanno sapere dal quartier generale di Sant’Agata.

Martino Pancari