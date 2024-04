L’amicizia con i coetanei cinesi e inglesi: "Abbiamo imparato a conoscerci anche giocando"

Un nostro compagno viene da un vero e proprio college inglese, dove dormiva tutte le notti. "Anche nei giorni di riposo, per sbaglio, mi vestivo con l’uniforme della scuola, talmente ero abituato a farlo". Un altro nostro compagno, invece, durante l’estate ha frequentato una vera scuola militare in Cina. "Sveglia alle sei, pronti per le sette, poi si perdeva la cognizione del tempo, si viveva senza cellulari e PlayStation. Nel pomeriggio si tenevano le lezioni di autodifesa". Ogni anno la nostra scuola è coinvolta in uno scambio culturale con la Cina. Accogliamo coetanei cinesi nelle nostre case per alcuni giorni. Poi toccherà a noi andare da loro! Assieme ai nostri ospiti abbiamo visitato Bologna, fieri di poter fare da guide. "All’inizio erano spaesati, poi si sono sciolti: abbiamo passato momenti intensi insieme girando per Bologna". Indimenticabile la partita di calcio giocata contro di loro. "In difesa c’erano due ragazzi più alti e grossi di me, ma sono riuscito a superarli e poi ho fatto un bel goal". È stato interessante scoprire che i nostri nuovi amici cinesi sanno anche essere "casinisti" e che giocano a "poker cinese". "Mi dispiace non aver fatto in tempo a chieder loro in quale Dio credessero. Ero molto curioso, perché per noi è normale credere al nostro, ma chissà per loro…". "Anche se sono stati con noi per poco, mi è sembrato di conoscerli da una vita".