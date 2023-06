L’amico Gnudi "Romano disperato Lei era insostituibile, la sua consigliera"

di Paolo Rosato

"Romano mi ha telefonato due ore fa. Me l’ha detto piangendo: ‘È morta Flavia’". È una voce rotta dalla commozione quella di Piero Gnudi, amico intimo sia dell’ex presidente del Consiglio, sia della moglie Flavia Franzoni, scomparsa improvvisamente ieri all’età di 76 anni. Gnudi, che di anni ne ha 85, è da sempre al fianco del Professore. Sia dietro la scrivania, sia in sella all’amatissima bicicletta.

Già presidente dell’Iri e dell’Enel, membro del direttivo di Confindustria, manager di multinazionali e anche consigliere economico nel primo governo Berlusconi prima di diventare, poco più di 15 anni dopo, ministro del governo Monti, il bolognese Gnudi, particolarmente devoto alla Madonna di San Luca (il santuario che domina e protegge la città delle Due Torri) ieri pomeriggio è stato colpito come tanti da una notizia che non avrebbe voluto mai ricevere. "Erano in Umbria, ad Assisi – una pausa al telefono –. Cosa vuole che le dica, è un vuoto incolmabile. Un grande dolore per il mio amico Romano".

Che cosa si porta via Flavia Franzoni con la sua scomparsa?

"Chi l’ha conosciuta lo sa perfettamente, Flavia è stata una donna di grande sensibilità".

A Bologna la professoressa ha preso parte a diverse iniziative benefiche, dalle campagne di solidarietà fino all’impegno come testimonial per la Komen Italia e la lotta contro i tumori al seno.

"Esattamente. Me lo lasci dire: Flavia è stata la classica donna di gran buon senso. Aveva uno spiccato interesse per le condizioni altrui, aiutava continuamente il prossimo, si è spesa tanto per aiutare i bisognosi con numerose iniziative".

Lei, dal punto di vista personale, che ricordo ha della sua amicizia con Flavia?

"Sono amico di Romano Prodi da sempre, e di riflesso lo sono stato anche di Flavia, una donna speciale, una moglie insostituibile".

Un aneddoto particolare?

"Ne abbiamo fatte di cose e di viaggi ovunque, ci frequentiamo dalla fine degli anni ’60. Tante sono state le estati trascorse insieme, recentemente sempre all’Isola d’Elba".

L’isola era particolarmente amata da Flavia Franzoni?

"Sì, le era cara. Ma lei amava soprattutto Romano. Flavia è stata ed è l’altra metà della vita di Romano Prodi. Il loro è stato un rapporto straordinario. Sempre, sia nei momenti di grande felicità, sia nei momenti difficili".

Che nella carriera politica dell’ex premier ci sono stati. Qual è stato il ruolo di Flavia Franzoni moglie del presidente del Consiglio?

"Beh, lui la teneva in grandissima considerazione riguardo alla faccende politiche. Le dirò di più, i suoi consigli erano molto importanti per Romano".

Più delle persone che erano a libro paga per darglieli?

"Sì, era la sua principale consigliera. Che dispiacere sapere della sua morte, mi ha chiamato Romano piangendo, era disperato. E chi se lo aspettava. In passato aveva avuto qualche problemino di salute, ma lo aveva risolto. Ripeto, Flavia lascia un vuoto enorme per Romano".

Cosa lascia ai più giovani? Franzoni aveva una famiglia numerosissima della quale era orgogliosa.

"Lascia l’immagine di una donna che si interessava sempre degli altri. Solidarietà, generosità. Una donna insostituibile".