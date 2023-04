L’amico negoziante dell’oculista "Non può averla ammazzata lui"

di Chiara Caravelli

Chi lo conosceva bene, non si dà pace. "Non è possibile, lui non può aver fatto una cosa simile". Lui è Giampaolo Amato, 62 anni, oculista ed ex medico della Virtus, accusato dell’omicidio della moglie, Isabella Linsalata, 62 anni, anche lei medico specialista in Ginecologia, trovata morta nella camera da letto della sua abitazione di via Bianconi 6, il 31 ottobre di due anni fa. Amato è accusato di averla uccisa somministrandole una dose massiccia di due farmaci: una benzodiazepina e un anestetico ospedaliero. Dopo la notizia dell’arresto dell’ex medico della V Nere, molte persone vicine alla coppia sono rimaste sbigottite. Tra queste, c’è anche Gianluca Palomba, proprietario del negozio ‘Expert – Lucaelettronica’ di via Emilia Levante, dove Amato si è recato, tre giorni prima della morte della moglie, per comprare due decoder.

Signor Palomba, da quanto tempo conosce il dottor Amato?

"Circa trent’anni, forse anche di più. La nostra amicizia iniziò per motivi lavorativi, io prima gestivo un negozio in via Murri, vicino alla casa di Giampaolo e Isabella. Lui veniva spesso e così nacque un rapporto che poi, nel corso degli anni, abbiamo sempre portato avanti. Anche perché siamo d’età, lui ha qualche anno più di me. L’amicizia con Giampaolo mi ha portato, di conseguenza, a conoscere anche sua moglie Isabella".

Il dottor Amato è ora accusato di aver ucciso la moglie. Da amico, che cosa ha pensato quando ha letto la notizia?

"Sono rimasto senza parole. Il Giampolo che ho conosciuto io, non penso possa fare le cose di cui è accusato e spererò fino all’ultimo che sia innocente. È sempre stata una persona mite, carina e disponibile, anche lavorativamente parlando visto che è stato per anni il mio oculista. Con me è entrato in empatia subito e in tutto questo tempo non mi ha mai dato l’idea di essere una persona ‘strana’".

Crede sia innocente?

"Non lo so. Non voglio né accusarlo, né scusarlo. La magistratura farà il suo corso e sono sicuro che non sbaglierà, ma se mi viene chiesto se me lo aspettassi o meno, non posso far altro che rispondere ‘no’".

L’indagato le aveva mai parlato dei problemi sentimentali che aveva con la moglie?

"No, mai. Non eravamo così in confidenza da raccontarci cose private, poi Giampaolo è sempre stata una persona molto riservata. Quando veniva in negozio chiacchieravamo di basket e dei tanti amici che abbiamo in comune, ma del rapporto con Isabella non mi ha mai parlato. Posso dire che, da fuori, mi hanno sempre dato l’idea di essere una famiglia unita e normalissima. Poi ogni coppia vive delle crisi, ma mai di arrivare a pensare a un atto del genere".

Tre giorni prima della morte di Isabella, Amato venne in negozio a comprare due decoder.

"Sì esatto, ma sinceramente in quell’occasione non ci ho visto niente di strano. Per quanto mi riguarda, stavo vendendo due decoder a un cliente come ne vendo tanti altri nel mio lavoro. Non ricordo molto di quella giornata, solo che c’era molto via vai e con Giampaolo non abbiamo avuto modo di metterci a chiacchierare".

Dopo la morte della moglie, invece, vi siete sentiti?

"Certo, gli mandai un sms quando seppi della scomparsa di Isabella per fargli le condoglianze e lui mi rispose ‘Grazie Luca’. Dopo quell’episodio ci siamo rivisti qualche volta, ma mi è sempre sembrato molto tranquillo".