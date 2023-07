L’amico Rafael commosso "Anni duri, se lo merita"

"Quando Patrick tornerà a Bologna faremo una grande festa. Non solo per la sua laurea, ma una festa per la vita, per la libertà, per la possibilità di riprendere il suo progetto". L’amico di corso di Patrick Zaki, Rafael Garrido, che dal 2019 conosce il ricercatore egiziano perché entrambi hanno frequentato il master europeo ‘Gemma in studi di genere e delle donne’, commenta così la notizia della concessione della grazia da parte del presidente Abdel Fattah al-Sisi.

"In tutti questi anni – continua – non ho mai perso la speranza. Avevo sentito Patrick nel giorno della sua laurea, era felice e ottimista pensando all’udienza dello scorso martedì. Quando ho sentito della condanna sono rimasto senza parole, non mi aspettavo assolutamente che potesse succedere. Poi nel giro di ventiquattro ore tutto è cambiato e non potrei essere più felice. Sono stati anni duri, ora si merita tutto questo".

Un’amicizia, quella tra Rafael e Patrick, che in tutto questo tempo non si è mai persa. Anzi, si è rafforzata durante tutto il calvario giudiziario che il ricercatore egiziano ha dovuto subire dal 2020, anno dell’arresto all’aeroporto del Cairo, fino a ieri, il giorno della tanto sperata libertà.

"Adesso – continua – non vediamo l’ora di abbracciarlo. Non sappiamo ancora nulla, non sappiamo se e quando potrà venire a Bologna (la premier Giorgia Meloni ha affermato che già oggi il ricercatore egiziano arriverà in Italia, ndr), ma oggi di sicuro un grande passo in avanti, per portarlo più vicino a noi. Patrick lo merita tantissimo e non vediamo l’ora di rivederlo in Italia. Sono contento per lui e la sua famiglia, che ha vissuto anni terribili".

L’amico dell’Università fa riferimento soprattutto al momento in cui il mondo ha scoperto della sentenza che lo avrebbe condannato ad altri tre anni di carcere.

"È stata una notizia terribile – dice – ma io non ho mai perso la speranza. Sapevo che per Patrick ci sarebbero state delle chance, ci ho creduto fino alla fine. Lui è una persona che ha una grandissima forza e lo ha dimostrato in tutti questi anni, ma altri quattordici mesi di carcere sarebbero stati davvero un duro colpo dopo tutto quello che aveva già passato. Martedì sera ero sceso in piazza per manifestare il mio sostegno. L’amore che questo Paese e questa città gli hanno donato in questi anni è stato importantissimo per lui. Oggi (ieri, ndr) è un giorno meraviglioso, non potrei essere più felice. Finalmente Patrick è un uomo libero". Ora non resta altro che aspettare il suo ritorno a cui, finalmente, manca davvero poco.

c. c.