L’amico Tobia Righi "Il tempo passa, ma mi emoziono ancora quando si parla di Lucio"

di Francesco Moroni

"C’è chi dice che con il tempo passa tutto, che allevia tutte le ferite. Per me non è così… Anche oggi, quando sento qualcuno che lo ricorda, mi emoziono". Tra Tobia Righi e ‘il Ragno’ il rapporto è sempre stato speciale. Capita quando condividi tanti anni insieme: i primi ‘semplicemente’ come amici e compagni di avventure, gli altri come collaboratori in un rapporto indissolubile. A ricordare Lucio Dalla nell’undicesimo anniversario della morte, a pochissimi giorni da quello che sarebbe stato il suo 80esimo compleanno, è lo storico manager che ha condiviso con lui un pezzo di vita. "Parliamo di 46 anni di lavoro insieme, 55 in totale, se contiamo anche quelli in cui eravamo solo grandi amici", commenta Righi, senza nascondere l’emozione.

Qual è il primo ricordo di Dalla che le viene in mente?

"Non so dirlo davvero, potrei passare ore a raccontare aneddoti ed episodi. Ma una cosa me la lasci dire".

Prego…

"Lo ringrazio, oggi più che mai. Lo ringrazio per tutto quello che abbiamo condiviso, per tutto quello che ha dato a me, alla sua città, al mondo. Si dice che il tempo lenisca ogni dolore, per me non è così: anche oggi mi manca molto, anche oggi mi emoziono ogni volta che viene pronunciato il suo nome o che qualcuno ne parla".

Si sarà emozionato ancora di più in questi giorni, con il ricco programma di iniziative in suo ricordo: dalla prima edizione della rassegna ‘Ciao’ a lui dedicata, fino alla cena solidale nella sua casa-studio di via d’Azeglio, sabato.

"Sono molto felice, mi sembrano tutti appuntamenti stupendi, che avrebbe apprezzato. I cugini sanno onorarlo nel migliore dei modi. Dalla maratona al teatro, dal concorso musicale fino alla cena: è fantastico".

Ogni anno il suo abbonamento per seguire il Bologna allo stadio, e quello a nome di Dalla, vengono rinnovati come da tradizione. Ci racconta?

"Tutto iniziò da una nostra idea durante un Bologna-Juventus. Stranamente, i rossoblù vinsero… (ride, ndr). Non capita spesso contro la Juve, Lucio era davvero esaltato come poche volte mi è capitato di vederlo…".

Fu in quel momento che espresse questo desiderio?

"Mi guardò negli occhi e mi disse: ‘Noi faremo sempre l’abbonamento al Dall’Ara. Anche se uno dovesse morire, l’altro continuerà a farlo per entrambi’. Ovviamente condividevo tutto, e non potevo dirgli di no. Così, da qualche anno, grazie anche all’impegno dei familiari, la storia continua…".

Domenica scorsa è arrivata una vittoria preziosa contro l’Inter seconda in classifica. Coincidenze?

"Sarebbe stato radioso. Eppure non credo si tratti di una coincidenza: nel calcio possono succedere partite fortunate, in cui il piccolo Bologna sconfigge il gigante, ma non è stato così. Il Bologna ha giocato da grande squadra, senza paura, dominando: ha ribaltato il paradigma".

Domani (stasera, ndr), invece, è in programma una serata speciale a teatro, con un doppio concorso musicale per giovani artisti emergenti e la consegna dei primi cinque ‘Ballerini Dalla’ ad altrettanti musicisti. Lui cosa avrebbe detto?

"Lo avrebbe amato, così come ha sempre amato lanciare i giovani. E’ uno degli aspetti a cui teneva di più. E credo sia magnifico portare avanti questa iniziativa, perché rispecchia perfettamente la sua essenza, la sua visione. Io sono vecchio ormai, vado per gli 89 anni, ma i giovani sono il seme del futuro: anche questo, me l’ha insegnato Lucio".