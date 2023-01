L’amministrazione: "Si parte solo dopo il tram"

Palazzo d’Accursio – è il caso di dirlo – non accelera. La Ztl Ambientale si farà, ma non è una questione all’ordine del giorno. "Prima c’è il tram", è il mantra.

Concetto che il sindaco Matteo Lepore aveva esplicitato al ’Carlino’ qualche mese fa: "Siamo in una fase preliminare di studio. Non ci sono decisioni definitive e non c’è alcuna intenzione di penalizzare i residenti dal punto di vista delle tasse e della fiscalità. Una volta realizzato il tram e dotata Bologna di nuove linee dell’Sfm decideremo se e come adottare un’area verde che premi l’utilizzo di auto poco inquinanti e valorizzi ancora di più l’uso del trasporto pubblico".

I tempi guardano al dopo tram: "Il tutto verrà deciso solo nei prossimi cinque o sei anni – spiegava Lepore ad agosto 2022 –. Prima di ogni scelta valuteremo le leggi nazionali e a che punto sarà l’applicazione della direttiva europea sullo stop alle macchine diesel e benzina. Il nostro obiettivo è contrastare il cambiamento climatico tenendo insieme la questione ambientale con quella della giustizia sociale".

L’investimento di 1,2 milioni di euro "per lo sviluppo del centrollo elettronico degli accessi" che prevede una trentina di telecamere che metteranno sotto la lente i mezzi inquinanti dal 2024 (senza multe) è confermato, legato a un finanziamento da utilizzare. Ma questo non significa uno sprint, visto che prima – come anticipato da Lepore – va ultimato il progetto della tranvia (si parte con la linea rossa).

Per il resto, da quello che filtra da Palazzo d’Accursio, il modus operandi verso l’Area Verde sarà all’insegna della condivisione. Tradotto: non ci saranno imposizioni dall’alto, da un giorno all’altro, ma si procederà confrontandosi coi cittadini.

Intanto, è già attivo (dal primo gennaio) lo stop alla circolazione per i veicoli Euro 3 diesel nel centro di Bologna. In tre anni, Palazzo d’Accursio ha eliminato complessivamente 4.304 permessi.