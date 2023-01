L’amore e la guerra sotto le Torri

Da Bologna a Rimini – incontrando pure un giovane Federico Fellini –, passando per Venezia. Sullo sfondo, gli anni Trenta, l’orrore delle leggi razziali con cui devono fare i conti i giovani protagonisti de L’ultima estate (Cappone Editore). Il secondo romanzo di Maurizio Temeroli racconta soprattutto una storia d’amore che sboccia sotto le Due Torri, fra il Ghetto, il Meloncello e le piazze della città. É quella fra Aurelio e Rachele, giovane ebrea, che si sposano nel 1938, mentre sulle colonne dei giornali (tante le citazioni dal Carlino) si vede la Storia cambiare e precipitare nel vortice distruttivo della guerra, fino alla partenza di Aurelio per la Russia con l’Armir. "È disarmante – ricorda l’autore nella premessa – scoprire che, anche nel nostro tempo, le tragiche storie vissute da chi ci ha preceduto, non sembrano aver insegnato niente". Temeroli, riminese, presenterà il volume domani alle 18.30 alla Coop Ambasciatori con Giorgio Tonelli e Andrea Santangelo.