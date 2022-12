L’amore è sulle punte con ’Il Lago dei cigni’

Evento fuori stagione al teatro Celebrazioni per una delle fiabe più suggestive di sempre. Lunedì 2 gennaio alle 20,30 il Balletto dell’Opera Nazionale Rumena di Iasi porta in scena infatti ’Il Lago dei cigni’ con le celebri coreografie di Marius Petipa e Lev Ivanov.

Il balletto ha una storia inconsueta, visto che la prima versione del 1877 che non riscosse molto successo da parte del pubblico: bisognò aspettare il 1895 quando la coreografia di Marius Petipa e Lev Ivanov ne fecero uno dei più celebri balletti al mondo.

Con questa versione de Il lago dei cigni, il Balletto dell’Opera Nazionale Rumena ha voluto mantenere intatta la coreografia originale di Marius Petipa e Lev Ivanov. Le scenografie si rifanno alla corte imperiale russa del tempo. Le scene del primo e del terzo atto sono immerse in uno stile classico fiabesco, quasi magico, mentre il secondo e quarto atto presentano un ambiente mistico, quasi lunare.

Il ’lago dei cigni’ rappresenta la perfetta unione di coreografia e musica ed è diventato sinonimo del balletto stesso e fonte d’ispirazione per generazioni e generazioni di ballerini, nonché emblema della cultura popolare.

Il doppio ruolo del Cigno Bianco e l’ambiguità del Cigno Nero si possono subito percepire grazie ai vertici tecnici richiesti alla protagonista. In questa versione, che dichiaratamente vuole tornare a quella magica versione del 1895 creata per il Teatro Mariinsky, a interpretare la splendida musica di Čajkovskij saranno Marina Gaspar (OdetteOdille), Vlad Marculescu (Siegfrid), Cristian Preda (Giullare) e Cristina Todi (Regina).

Lunedì sera dunque tornerà a danzare il principe Siegfrid, irretito e sorpreso dallo stormi di cigno che sono in realtà fanciulle stregate da un mago cattivo: come in ogni fiaba che si rispetti, alla fine vince l’amore (e soprattutto la danza).