L’amore fatale secondo Antonella Boralevi

Appuntamento oggi alle 18 in Salaborsa per la rassegna ’Le voci dei libri’ in compagnia di Antonella Boralevi. La scrittrice infatti presenta il suo ultimo libro ’L’amore può succedere’ (Baldini+Castoldi) con Simona Lembi e Chiara Di Clemente, giornalista di Qn.

Romanzo sull’amore, quindi, ma con una prospettiva tutta particolare: le due protagoniste, lontane nelle epoche e nel tempo, sono avvicinate dal caso e da una porta chiusa in un misterioso appartamento a Parma. Le voci e le storie cambieranno la vita dell’una e dell’altra. Elisabeth, annoiata trent’enne newyorkese e Clementina, che vive i suoi 17 anni alla corte della duchessa di Parma, Maria Luisa d’Asburgo Lorena intorno al 1827. Cosa unisce due donne, così lontane nel Tempo e opposte di carattere, che misteriosamente si parlano? La risposta è la verità che ci è stata nascosta da secoli sull’amore. L’amore non si merita, l’amore – il più viscerale e vitale dei sentimenti – può soltanto succedere e, quando lo fa, chiede una resa totale, per darci in cambio ciò che renderà eterno il nostro passaggio in questo mondo.