"L’amore per Giulia e Alessia è la forza per continuare a vivere"

Castenaso (Bologna), 1 agosto 2023 – La vecchia chiesa di Castenaso, ieri sera, era gremita per la messa in ricordo di Giulia e Alessia Pisanu, le due sorelle travolte dal treno alla stazione di Riccione un anno fa. In occasione di questa tragica ricorrenza la famiglia, che ha fondato l’associazione ‘Giulia e Alessia sempre con noi’, ha organizzato dopo la messa una ’pizzata’ in compagnia.

Il primo ad arrivare in chiesa è stato il padre Vittorio Pisanu con tutta la famiglia tra cui anche qualche parente arrivato dalla Sardegna. A celebrare la messa i parroci di Castenaso don Giancarlo Leonardi e don Francesco Vecchi che hanno, in modo toccante, raccontato vari aneddoti .

"Certe volte il dolore viene scolpito a lettere grandi e cubitali, come in questo caso, e ci viene solo da chiedersi il perché - hanno esordito nell’omelia -. Voglio però pensare a quanto di bello vediamo qui davanti a noi: la forza di andare avanti, nonostante il dolore, di una famiglia. Ne sono dimostrazione Pier Paolo (fratello di Vittorio,ndr) e la sua amata che, qualche tempo fa, hanno deciso di sposarsi per creare amore nonostante l’enorme dolore".

Dopo le letture del Vangelo, poi, l’omelia è proseguita nel ricordo e nel racconto, di quanto Vittorio e l’associazione stanno facendo per la comunità e per chi ne ha più bisogno: "Cosa c’è qui? Cosa si vede? Semi, tanti piccoli semi che vengono piantati per diventare bellissimi germogli e poi alberi forti".

Questa la metafora utilizzata dai parroci a simboleggiare il bene che da questa tragedia sta nascendo: "Vittorio, la sua famiglia e la loro associazione stanno creando amore, rapporti di amore e bene verso chi ne necessita in questa comunità che, passo dopo passo, è diventata una grande, grandissima famiglia".

La messa, poi, si è conclusa con una cena conviviale, organizzata nelle sale della parrocchia dai Pisanu, per tutti coloro che volessero partecipare.

Alla messa era presente anche il primo cittadino di Castenaso Carlo Gubellini che, da un anno, sostiene come amministrazione, tutte le iniziative della famiglia.