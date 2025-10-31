L’amore per i libri va in mostra. Tra Archiginnasio e Casa Carducci

"I libri sono ponti tra generazioni diverse in grado di creare connessioni tra passato, presente e futuro. Che cosa unisce storia, vite e libri? Il bisogno di comprendere l’esperienza umana". Così l’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo presenta ‘Storia, vite, libri’, la mostra dedicata alla Commissione per i testi di lingua curata dai professori dell’Unibo Andrea Campana e Francesca Florimbii. L’inaugurazione del percorso, che rimarrà aperto fino al 7 febbraio, è in programma martedì 4 alle 17 nella Sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio, dove il sindaco Matteo Lepore taglierà il nastro insieme alla presidente della Commissione Paola Vecchi Galli. Seguendo un filo cronologico tra gli spazi di Casa Carducci e della Biblioteca dell’Archiginnasio, ‘Storia, vita, libri’ racconta "una vicenda di resilienza e di fiducia nelle opere che hanno costruito il passato e che vogliono protendersi verso il futuro", spiega Galli. Tutto comincia il 16 marzo 1860, quando l’allora governatore delle Provincie dell’Emilia Luigi Carlo Farini fondò la Commissione per i testi di lingua con lo scopo di tramandare il patrimonio linguistico italiano con il reperimento e la diffusione dei manoscritti degli autori del Trecento e del Quattrocento. Dal 1923, il Comune ne sostiene le iniziative e il sindaco ne è nominato presidente onorario. Ripercorrendo le vite dei presidenti che si sono succeduti, tra i più conosciuti Francesco Zambrini, Giosuè Carducci, Carlo Calcaterra, Raffaele Spongano ed Emilio Pasquini, la mostra ricostruisce l’evoluzione della filologia italiana e testimonia il grande lavoro di pubblicazione di libri inediti e rari a opera dell’istituzione. Oltre a una serie di oggetti originali appartenuti a Carducci, in mostra anche una lettera di Alessandro Manzoni a Zambrini, una lettera autografa di Pascoli a Carducci, il verbale dell’adunanza della Commissione redatto dal segretario Ezio Raimondi e una lettera di Maria Corti a Spongano. "L’obiettivo della Commissione è stato quello di riscoprire e valorizzare le opere che si sono perse o dimenticate nel corso del tempo. A oggi, il nostro archivio conta circa 4mila voci tra libri, documenti e corrispondenze epistolari", conclude Galli.

Filippo Biondi