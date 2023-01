Lampadina chiude bottega dopo 66 anni in officina

Le luci dell’officina da elettrauto di ’Lampadina’ sono spente dal 31 dicembre scorso. Con il nuovo anno si sono abbassate per sempre le due serrande sul fronte del civico 92 di via Circonvallazione a Bazzano che, da 66 anni, tutte le mattine e spesso anche il sabato e la domenica (come negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso) erano state sollevate da Giuliano Biagini (nella foto), detto appunto Lampadina. "L’officina da elettrauto – racconta – venne aperta da mio padre Guido nel 1946. Veniva da Ponte Ronca e sapeva fare di tutto. Durante la guerra aveva lavorato alla Ducati di Bazzano con Nilla Pizzi, divenuta poi la famosa cantante. Nel dopoguerra scoprì quest’altra vocazione e si mise a riparare gli impianti elettrici dei mezzi a motore. Io vi sono entrato nel 1956, quando avevo 12 anni". Non ha niente a che fare con i circuiti elettrici delle auto, il nomignolo Lampadina con cui Giuliano Righini è conosciuto a Bazzano e in tutto il circondario.

"Dopo il militare – specifica – che avevo fatto nella Compagnia atleti di Napoli come corridore, partecipavo a tante gare. ’Va più veloce di una lampadina’, dicevano i miei sostenitori. E da allora quel nomignolo mi è rimasto". Sterminata la clientela di Lampadina. "A Bazzano – rivela – ho tenuto dietro agli automezzi del Comune che sindaci come i fratelli Lolli, Baioni e altri mi affidavano di volta in volta. E poi da me venivano i parroci don Bruno Barbieri, don Attilio Zanasi e, ora, don Franco Govoni". Quella di Lampadina non era solo un’officina. "Sempre affiancato dalla moglie Brunella – rivela Simone Rimondi, consigliere comunale di Civicamente Samoggia – e dal fido scudiero ’Snifio’, alias Roberto Arnofi, Biagini ha soccorso e rimesso in carreggiata migliaia di bazzanesi. Lampadina è stato spesso una spalla con cui si costruivano scherzi e battute simpaticissime. Memorabili le discussioni politiche che appassionavano clienti e semplici passanti che rimanevano appiccicati a quei dibattiti come gli insetti sulla carta moschicida". Stravolta la via Circonvallazione in cui ha operato per 66 anni Lampadina.

"Era la strada degli artigiani – racconta – c’erano cinque meccanici, un fabbro, quattro carrozzai e tanti negozi. Indimenticabile l’avventura di 30 anni fa. Mentre montavo un antifurto su una Bmw nuova di zecca, un furfante si mise alla guida e partì, trascinandomi attaccato allo specchietto. Dopo un mese venne ritrovata a Marsiglia con altre auto rubate".

Nicodemo Mele