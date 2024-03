L’AN Brescia di Bovo all’esame Ortigia

Torna in acqua alle ore 17.30 l’AN Brescia, attesa a Mompiano dal big match con Ortigia. E’ la terza giornata del round Scudetto, e in questo momento Brescia è terza con un punto di vantaggio su Ortigia. In palio uno dei quattro posti per i playoff, e Palermo, quinta, dista soli tre punti. Inizia una fase molto delicata per i leoni, che in queste ultime quattro giornate dovranno capitalizzare soprattutto le prime tre (seguono la trasferta di Trieste e il De Akker in casa) per arrivare al confronto con la Palermo di Baldineti senza patemi di classifica. Il 20 marzo poi c’è un’altra prova da non fallire, quella di Champions League con il Ferencvaros.

Alessandro Luigi Maggi