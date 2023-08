L’analisi di Omar Camporese "Una competizione affascinante Che orgoglio vestire l’azzurro"

di Alessandro Gallo

La Coppa Davis è dietro l’angolo. Si giocherà all’Unipol Arena – con in campo Italia, Canada, Cile e Svezia – dal 12 al 17 settembre: Omar Camporese è pronto. Bolognese, classe 1968, Omar ha scritto, con la maglia azzurra, alcune delle pagine più belle della sua avventura tennistica. Oggi si divide tra l’attività di maestro, a Mestre e il ruolo di commentatore tivù che gli toccò un anno fa, proprio a Casalecchio.

Camporese, profumo di Coppa Davis.

"Si sente. Anche se non sarà semplice scegliere la squadra, perché l’Italia sta crescendo e propone nomi diversi".

Fosse stato lei, al posto di Volandri, il capitano non giocatore del gruppo azzurro?

"Forse avrei fatto una scelta altrettanto dolorosa".

Quale sarebbe stata la sua Nazionale, fermo restando che manca meno di un mese all’esordio?

"Beh, Sinner per non si tocca. Musetti e Sonego l’anno scorso hanno giocato partite incredibili. E poi c’è il doppio che è troppo importante. E allora Fognini e Bolelli ci devono essere sempre".

Così facendo sarebbe rimasto fuori Matteo Berrettini.

"Appunto, scelta non semplice e dolorosa verso un giocatore importante. Ma Matteo arriva da un’annata complicata, tra acciacchi e infortuni è ancora in fase di ripresa. Il sacrificato, per me, sarebbe stato lui".

Lei ci sarà all’Unipol Arena?

"Ho un lavoro che mi consente di prendermi qualche giorno di stop all’occorrenza. Se la Rai dovesse chiamarmi, come un anno fa, ci sono. Anche perché potrei tornare a Bologna. A casa mia".

La Coppa Davis.

"Bella, bellissima. Anche se…".

Anche se?

"Non è un segreto, l’ho detto più volte. Questa formula mi piace poco perché fa sembrare la competizione come un torneo. La Coppa Davis per me è diversa".

Qual è il suo ideale?

"Incontri intervallati nel tempo. Come succedeva una volta. Il ritrovo, la maglia azzurra, l’orgoglio di rappresentare il tuo paese".

La maglia azzurra per lei è…

"Una seconda pelle. Penso al tricolore, all’inno e allo stemma è stampato sul tuo cuore. Io che l’ho vissuta posso dirlo".

Lei era un uomo Davis.

"Ero un giocatore di squadra. Davo tanto, tutto. Come facevano i miei compagni, è chiaro. Esperienza bellissima. Poi, però, vorrei fare una precisazione".

Facciamola.

"La formula andrebbe rivista, almeno per me. Ma lo scorso anno, all’Unipol Arena, è stata un’avventura piacevole, non solo dal punto di vista televisivo. Vedere l’attaccamento e la grinta dei ragazzi in maglia azzurra. Poi lo spettacolo del campo centrale, quelli all’esterno. Tutto perfetto, sia per ospitare la nazionali, sia per contare sul pubblico".

Italia e la Coppa Davis: un solo successo nel 1976. Riusciremo mai a fare il bis?

"Lo scorso anno ci siamo andati vicino. Non siamo riusciti ad approfittare del fatto che non c’erano né la Spagna né la Serbia. Detto questo, però, abbiamo una bella nazionale, che molti ci invidiano".

Lei è partito indicando subito Sinner, che proprio ieri ha compiuto 22 anni.

"Mi sembra naturale, Jannik ha appena vinto il Masters 1000 di Toronto, confermando la sua crescita e il suo percorso".

Anche nel campo degli Slam, non è che l’Italia abbia vinto tanto. Jannik potrebbe essere il predestinato?

"Penso che Sinner potrebbe farcela. In questo momento Alcaraz e Djokovic hanno qualcosa in più. Ma alle spalle di questi due, vedo lui. In più Djokovic deve fare i conti con l’età che avanza. Mentre Alcaraz soffre alcune caratteristiche di Sinner".

Cosa dovrà fare, in più, Jannik?

"Sta già modificando e variando il suo gioco. Gli manca qualcosina. Anche a Wimbledon, contro Djokovic, ha avuto alcune occasioni. Non le ha sfruttate".

Deve imparare a diventare più cinico?

"Più tranquillo. Cercare i punti senza sfidare sempre il limite. Aspettare come fanno Djokovic e Alcaraz l’occasione giusta, per colpire nel momento più opportuno".

La sua attività a Mestre?

"Il numero dei giocatori cresce. Ci sono tanti ragazzi giovani a livello europeo, dei seconda categoria, una squadra di B. E un campione regionale che è tra i primi dieci in Italia".

C’è il nuovo Camporese all’orizzonte?

"Non voglio dare tanto a me stesso e togliere qualcosa a questi ragazzi. Però c’è ancora da lavorare. Ma la strada è quella giusta".