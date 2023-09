Lancia bottiglia dall’auto Finisce in cella per spaccio

Guidava bevendo una bottiglia di birra e, una volta vuotata, l’ha lanciata dal finestrino a Rastignano come nulla fosse. Il suo gesto però non è passato inosservato e gli è costato molto caro: qualcuno infatti ha appuntato il suo numero di targa e lo ha segnalato ai carabinieri di Pianoro, che in pochi minuti l’hanno rintracciato. Fermato dai militari, è risultato ubriaco e ha rifiutato il test per le droghe: inoltre, aveva addosso una piccola quantità di hashish e cocaina nascosta negli slip. Successivamente, dalla perquisizione nella casa in cui il 37enne vive con la famiglia, a Conselice, è spuntata anche una montagna di droga tra hashish e marijuana, oltre a materiale per il confezionamento e un coltello a serramanico. Così i carabinieri della Stazione del paese della Bassa Romagna hanno arrestato l’uomo, attualmente in cassa integrazione, per il quale, al termine della direttissima in tribunale a Ravenna, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con altre persone oltre ai familiari, in attesa del processo rinviato a gennaio.

I guai per il 37enne sono iniziati mercoledì pomeriggio quando è stato fermato alla guida di un’auto a Pianoro mentre era insieme a una ragazza, risultata estranea ai fatti. Dalla perquisizione è emerso che l’uomo aveva addosso 1,2 grammi di hashish e mezzo grammo di cocaina nascosta negli slip, oltre a una mazza da baseball e un bilancino di precisione. Dai test è poi emerso che il 37enne stava guidando in stato di alterazione. Per questo i carabinieri di Pianoro, che lo hanno denunciato per guida sotto effetto di alcol e droga e per possesso illegittimo di strumenti atti all’offesa e hanno sequestrato l’auto ai fini della confisca, hanno allertato i colleghi di Conselice per effettuare una perquisizione in casa. Qui, sotto il letto, è spuntata una borsa termica al cui interno erano contenuti tre chili di panetti di hashish, per un valore di 25mila euro, oltre a 15 grammi di marijuana, un bilancino, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e un coltello a serramanico.