Lancio di sassi nel dopo-partita. Raid vandalico degli ultrà di Ozzano

Lancio di sassi, una bottiglia di vetro infranta e un fumogeno contro le auto in sosta in via De Gasperi, a Imola, nella zona in cui si trova il bar. È il risultato della ’sortita’ serale dimostrativa di un gruppo di ultrà del basket Ozzano al termine della partita di serie B persa nettamente (89-59) domenica sera dagli emiliani New Flying Balls al palaRuggi, casa della Virtus Imola.

Secondo una prima ricostruzione, dopo la partita (terminata poco prima delle 20), un piccolo gruppo di ultrà potrebbe aver eluso il controllo delle forze dell’ordine che accompagnavano i supporter ospiti ai mezzi di trasporto, dirigendosi poi verso via De Gasperi, a poca distanza dal palazzetto.

Nonostante il pesante ko subito sul campo dalla squadra emiliana, il risultato sportivo non c’entrerebbe però nulla con l’azione, tantomeno la Virtus Imola, con la quale non si registrano particolari rivalità. Il significato del gesto sarebbe invece da ricondurre – a quanto emerge – agli attriti con i supporter dell’Andrea Costa che già in passato, a dicembre del 2021, erano sfociati in una rissa con mulinare di bastoni e cinghiate.

Pesanti le conseguenze di quella vicenda, che aveva visto l’emissione di ben 12 daspo (il divieto di accesso a manifestazioni sportive) e denunce per rissa e resistenza (erano stati coinvolti anche i carabinieri che si occupavano della sicurezza).

Anche in questo caso, nonostante l’atto sia stato pressoché dimostrativo, c’è il rischio di pesanti conseguenze, anche penali, a partire dal daspo quando sarà completata l’identificazione degli autori.

Il commissariato di Imola sta, infatti, indagando con l’ausilio della videosorveglianza cittadina e avrebbe già in mano alcuni elementi.