Landini all’attacco:: "Evitare lo scippo"

"Il messaggio della vertenza La Perla, che non ha ancora trovato una soluzione, è che il problema non è solo delle lavoratrici, quella vicenda riguarda tutto il territorio, tutte le istituzioni, perché non è accettabile che arrivino sul territorio persone che, raccontando di fare gli imprenditori, in realtà fanno i ’prenditori’ e pensano di sfruttare le competenze che qui ci sono. Non lo possiamo permettere". Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, che ieri era a San Lazzaro (Bologna). Intanto, vicino alla città di Porto, le lavoratrici portoghesi de La Perla sono scese in strada per affiancare la lotta delle colleghe italiane: "Lars Windhorst è senza scrupoli"