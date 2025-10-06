La lunga caccia del re dei tartufai

Davide Eusebi
La lunga caccia del re dei tartufai
Bologna
CronacaLandini e le frange violente: "Con noi non c’entrano"
6 ott 2025
GIOVANNI DI CAPRIO
Cronaca
Landini e le frange violente: "Con noi non c’entrano"

Il segretario Cgil al Mast: "La polizia fa bene a difendere chi manifesta in pace"

Maurizio Landini, 64 anni

"I criminali non c’entrano niente con le manifestazioni di pace". Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, arriva sotto le Due Torri dopo i giorni di sciopero, scontri e manifestazioni che ha vissuto Bologna. L’occasione, sulla carta, è un’altra: la presentazione del suo libro ‘Un’altra storia’. In realtà, dal palco del Mast, invece che ripercorrere ‘la sua’ storia, Landini fa un bilancio degli eventi della scorsa settimana: "Venerdì e sabato tre milioni di persone hanno riempito tutte le piazze d’Italia – ripete più volte-. In strada è scesa l’umanità, la solidarietà e la lotta per la giustizia sociale. Penso che chi governa dovrebbe ringraziare chi ha manifestato, rilanciando un bisogno di fraternità". In prima fila, per Landini, "ci sono i giovani, c’è una nuova generazione che rilancia il bisogno di avere un futuro davanti a sé. Il governo fa male a sottovalutare il fatto che chi ha scioperato ha rinunciato al proprio stipendio". Nella serata di giovedì e nel pomeriggio di venerdì scorso, però, durante le manifestazioni si sono consumati anche degli scontri con le forze dell’ordine.

Violenze che il segretario Landini condanna: "Chi si organizza per fare casino non c’entra niente con noi – sottolinea - . La polizia ha fatto la cosa giusta, chi è in piazza deve essere garantito dai criminali e protetto per esercitare un diritto garantito dalla nostra costituzione", dice. I cittadini "stanno facendo quello che i governi non sono stati capaci di fare", dice ancora Landini. Nella manifestazione di Roma avvenuta sabato è girato lo striscione ‘7 ottobre giornata della residenza palestinese’. "È sbagliato – attacca Landini –. Quello che è avvenuto il 7 ottobre di due anni fa è un crimine come quello che il governo di Netanyahu sta facendo col genocidio". Questo "è anche un modo per fare un danno ai palestinesi e il loro diritto di essere riconosciuti", continua. Pace, lavoro, democrazia e stop alla guerra. Questo il monito di Landini: "Avendo due popoli e due Stati, riconoscendo la possibilità democratica del popolo palestinese di affrontare la situazione". Inoltre, nella mattinata di ieri, il cardinale Matteo Zuppi ha detto: "Chi chiede la pace con la violenza la offende". Frase che trova d’accordo anche il segretario della Cgil. "Tantissime persone sono scese in piazza per difendere i propri diritti – conferma –. Se il governo fosse umile e intelligente, capirebbe che dovrebbe ringraziare chi è andato in piazza", conclude.

© Riproduzione riservata

