Landini e le frange violente: "Con noi non c’entrano"

"I criminali non c’entrano niente con le manifestazioni di pace". Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, arriva sotto le Due Torri dopo i giorni di sciopero, scontri e manifestazioni che ha vissuto Bologna. L’occasione, sulla carta, è un’altra: la presentazione del suo libro ‘Un’altra storia’. In realtà, dal palco del Mast, invece che ripercorrere ‘la sua’ storia, Landini fa un bilancio degli eventi della scorsa settimana: "Venerdì e sabato tre milioni di persone hanno riempito tutte le piazze d’Italia – ripete più volte-. In strada è scesa l’umanità, la solidarietà e la lotta per la giustizia sociale. Penso che chi governa dovrebbe ringraziare chi ha manifestato, rilanciando un bisogno di fraternità". In prima fila, per Landini, "ci sono i giovani, c’è una nuova generazione che rilancia il bisogno di avere un futuro davanti a sé. Il governo fa male a sottovalutare il fatto che chi ha scioperato ha rinunciato al proprio stipendio". Nella serata di giovedì e nel pomeriggio di venerdì scorso, però, durante le manifestazioni si sono consumati anche degli scontri con le forze dell’ordine.

Violenze che il segretario Landini condanna: "Chi si organizza per fare casino non c’entra niente con noi – sottolinea - . La polizia ha fatto la cosa giusta, chi è in piazza deve essere garantito dai criminali e protetto per esercitare un diritto garantito dalla nostra costituzione", dice. I cittadini "stanno facendo quello che i governi non sono stati capaci di fare", dice ancora Landini. Nella manifestazione di Roma avvenuta sabato è girato lo striscione ‘7 ottobre giornata della residenza palestinese’. "È sbagliato – attacca Landini –. Quello che è avvenuto il 7 ottobre di due anni fa è un crimine come quello che il governo di Netanyahu sta facendo col genocidio". Questo "è anche un modo per fare un danno ai palestinesi e il loro diritto di essere riconosciuti", continua. Pace, lavoro, democrazia e stop alla guerra. Questo il monito di Landini: "Avendo due popoli e due Stati, riconoscendo la possibilità democratica del popolo palestinese di affrontare la situazione". Inoltre, nella mattinata di ieri, il cardinale Matteo Zuppi ha detto: "Chi chiede la pace con la violenza la offende". Frase che trova d’accordo anche il segretario della Cgil. "Tantissime persone sono scese in piazza per difendere i propri diritti – conferma –. Se il governo fosse umile e intelligente, capirebbe che dovrebbe ringraziare chi è andato in piazza", conclude.