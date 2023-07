Landini in città per Manifesta

Oggi Manifesta, la festa di Cgil che si snoda su cinque giorni, animati da dialoghi di attualità e cultura, entra nel vivo, con una quarta giornata, che è il cuore dell’evento. Ospite d’onore è Maurizio Landini, segretario generale Cgil, che interviene al dibattito serale, dalle 18.30 alle 20.30 al Cavaticcio, dal titolo ’Un’altra idea di Italia: per la Costituzione, per la giustizia sociale e ambientale, per la pace’. Il panel è moderato dalla vicedirettrice di Open e giornalista Sara Menafra, ed è prevista la partecipazione del sindaco Matteo Lepore, di Andrea Riccardi, già Ministro e fondatore nel 1968 della Comunità di Sant’Egidio, la segretaria nazionale Pd Elly Schlein, Rossella Vigneri, presidente Arci Bologna.

Ma i dibattiti non attendono la sera e partono nel pomeriggio: alla Cineteca, in Sala Mastroianni, dalle 16.30 alle 18.30, c’è ’La comunicazione sindacale,

sociale e politica: pratiche a confronto’, con Giulia Gentile, responsabile ufficio stampa Cgil. Intervengono Andrea Bonzi, giornalista del Carlino, Erika Capasso, presidente Fondazione Innovazione Urbana, e Simonetta Gola, responsabile Comunicazione di Emergency. In più, partecipano Sara Manfredi, Cheap Street Poster Art, Stefano Milani, direttore di Collettiva e Marco Petrucci, di Testi Manifesti.