L’Andrea Costa s’inceppa. La Virtus fa esplodere la torcida giallonera

ANDREA COSTA

62

VIRTUS Imola

70

ANDREA COSTA : Drocker 2, Fazzi 3, Sorrentino, Libonati ne, Aukstikalnis 8, Ranuzzi 15, Corcelli 14, Marangoni, Bresolin, Martini 1, Ronchini ne, Crespi 19. All. Di Paolantonio.

NUEPHARMA VIRTUS : Masciarelli 13, Dalpozzo, Aglio 12, Morara 2, Magagnoli 12, Morina, Chiappelli 9, Alberti, Barattini 13, Balciunas 5, Ohenhen 4, Vannini ne. All. Zappi.

Arbitri: Rizzi e Parisi.

Note: parziali 23-23; 37-39; 49-52.Tiri da due: 10/24; 11/36. Tiri da tre: 9/33; 11/32. Tiri liberi: 15/25; 15/18. Rimbalzi: 51; 36.

La Virtus supera l’Andrea Costa e porta a casa il derby che chiude il girone di andata. In un PalaRuggi caldo, sotto la spinta sia della maggioranza di tifosi biancorossi che della fetta giallonera, la formazione di coach Zappi impone un ritmo intenso, con l’Andrea Costa che resta in gara fino a metà dell’ultimo quarto, punita dalle 22 palle perse e anche l’infortunio alla caviglia di Drocker nel secondo quarto. Parte meglio l’Andrea Costa alla palla a due, trovando iniziative vicino al ferro con Crespi e le tre triple di un Ranuzzi scatenato, che sale presto a due falli, e la Virtus che deve prendere le misure alla zona dei biancorossi, lanciati sul 19-12.

I due coach si affidano alla panchina e i tre precoci falli di Morara non fermano la voglia di rimonta dei gialloneri, che rosicchiano fino al pari sul gong del primo quarto di Ohenhen. Aukstikalnis ha un lampo dalla lunga e con Fazzi riprova l’allungo ma dall’altra parte la Virtus alza l’intensità dietro, trovando il meritato vantaggio sul cesto volante di Masciarelli (29-32 al 16’). È un quarto che sorride a una Virtus più reattiva sulle palle vaganti (12 perse biancorosse) contro un’Andrea Costa troppo attaccata al tiro da fuori. Gli ospiti toccano il +4 ancora con l’ottimo Masciarelli, ma non allungano per alcuni errori vicino al ferro, con il quarto che si chiude con la scavigliata di Drocker che lo esclude dal match.

Attacchi sterili dopo la pausa lunga, e dopo la tripla di Magagnoli si accende capitan Corcelli. Il gioco si ferma un attimo per far spostare un’auto che impediva lo spostamento dell’ambulanza, chiamata a soccorrere un tifoso dell’Andrea Costa, in un terzo quarto in cui manca continuità ai biancorossi, che sentono l’assenza di Drocker, così Aglio e Balciunas sorpassano ancora in un finale favorevole alla Neupharma che prosegue sull’inerzia e trova il 49-56 in avvio di ultimo quarto con Chiappelli. Masciarelli replica a Corcelli da tre, poi sono Magagnoli e Barattini a respingere l’assalto biancorosso ordito da Crespi, e il 57-64 al 36’ conferma il miglior momento degli ospiti. L’Andrea Costa non riesce a replicare con efficacia, perdendo pure Fazzi per un guaio alla mano, non trovando la quadra in attacco. Così al netto delle uscite per falli di Ohenhen e Aglio, la Virtus controlla il finale e fa esultare la fetta di tifo giallonera.

Luca Monduzzi