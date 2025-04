Langevine-Doublet: aria di Francia

Intonando una ’Ninnananna di Parigi’ Crossroads stasera parla francese per a voce di Laurianne Langevine, ballerina, attrice e cantante e i virtuosismi pianistici di Cyrille Doublet, specializzato nel periodo barocco. L’unica data cittadina del festival itinerante ospitata dal Camera Jazz & Music Club (ore 22) sfoglia una bella messe di incanti firmati nel progetto ’Paris Lullaby’, proseguimento della summa concertistica ’Paris-Piaf’, sigillata su disco dai due protagonisti di stasera. Agglutinazione culturale su pentagramma legata a una città e alla diva che più di tutte l’ha incarnata, collage di canzoni non solo francesi, da Édith Piaf e Yves Montand a Charles Aznavour e Serge Gainsbourg, non lontano dalle luci di New York riflesse nella Senna per le note di Miles Davis, Chet Baker, George Gershwin e Vernon Duke.

Ancora nel segno delle finezze melodiche e ritmiche afroamericane in Cantina Bentivoglio le luci stasera (ore 21.45) s’accendono sul progetto Koro Quasi Ottone, ovvero la musica di Thelonious Monk affidata a un ensemble di fiati per l’arrangiamento di Cristiano Arcelli (sax contralto), con Fulvio Sigurtà (tromba e flicorno), Giovanni Hoffer (corno francese), Massimo Morganti (trombone) e Glauco Benedetti (tuba). Swing e poesia domani al Bravo Caffè (21.45) per un tributo alla regina del rock e del soul Tina Turner attraverso la reinterpretazione dei brani di Chiara Luppi.

Gian Aldo Traversi