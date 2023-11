L’anima blues di Sullival Fortner

Ultimi ‘fuochi’ cittadini il Bologna Jazz Festival: questo pomeriggio alle 18 il pianista Sullivan Fortner si esibirà in solo nell’Auditorium Enzo Biagi all’interno della Biblioteca Salaborsa. Poi il Festival si trasferisce a Modena (il 27), con un’ulteriore esibizione live di Fortner. Parliamo di un musicista su cui è il momento di puntare il rada. Nato a New Orleans e trasferito a New york, Fortner ha suonato praticamente con tutti, cominciando a raccogliere riconoscimenti un po’ ovunque, fondendo l’essenza del blues con le forme del jazz.