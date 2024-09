L’anima degli oggetti

Prosegue a MAMbo la suggestiva mostra di Robert Kuśmirowski P e r s o (a) n o m a lia, ospitata nello spazio della Sala delle Ciminiere del Museo di via Don Minzoni, e ralizzata in occasione del 44° anniversario della strage di Ustica. Una mostra che è riflessione sulla memoria, sugli oggetti perduti e ritrovati e sullo ’spirito’ di ciò che lasciamo indietro. Domenica alle 17 è in calendario una visita guidata (prenotazione obbligatoria) decisamente speciale: sarà infatti condotta da un educatore museale del Dipartimento educativo, insieme a Maurizio Marzadori, inventore di Freak Andò, collezionista, (sua la Collezione di mobili da bambino e giocattoli d’epoca), curatore, tra i padri del modernariato e che per l’occasione ha fornito oltre 100 dei pezzi che Kuśmirowski (a sinistra nella foto, con Marzadori) ha scelto personalmente nei suoi magazzini ed esposto nella mostra.